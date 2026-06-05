Senado aprueba fondos para ICE tras disputa republicana por plan de Trump de $1,800 millones

El Senado aprobó este viernes un paquete de financiamiento por aproximadamente $70 mil millones destinado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, asegurando recursos para ambas agencias hasta el final de la administración del presidente Donald Trump.

La medida fue aprobada con una votación de 52 a favor y 47 en contra, luego de una extensa jornada legislativa que se prolongó por más de 18 horas y evidenció tensiones dentro del propio Partido Republicano. Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su consideración final.

Un debate marcado por el fondo de $1,800 millones

Aunque el proyecto estaba enfocado en financiar las operaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), gran parte de la discusión giró en torno al controvertido fondo de $1,800 millones promovido por la administración Trump para compensar a personas que aseguran haber sido víctimas de la llamada “instrumentalización” del gobierno federal.

La propuesta ha generado rechazo entre demócratas y algunos republicanos, quienes consideran que podría beneficiar a aliados políticos del presidente, incluidos participantes procesados por los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Durante la sesión, los demócratas impulsaron una enmienda para impedir que recursos federales terminaran vinculados a ese fondo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por un estrecho margen de 50 votos contra 49.

Tres republicanos —Susan Collins, Jon Husted y Dan Sullivan— rompieron filas y respaldaron la iniciativa demócrata, dejando al descubierto las diferencias dentro del partido.

Republicanos divididos pese a garantías del DOJ

Las dudas sobre el futuro del fondo persistieron incluso después de que el fiscal general interino, Todd Blanche, declarara ante el Congreso que el Departamento de Justicia no seguirá adelante con el programa.

Aun así, algunos legisladores republicanos se mostraron escépticos debido a que el presidente Trump ha continuado defendiendo públicamente la idea.

“Sé que el presidente tiene opiniones encontradas al respecto, pero quien tendría que ejecutarlo sería el fiscal general”, declaró el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, al intentar calmar las preocupaciones de sus colegas.

Varias enmiendas destinadas a limitar o redirigir esos recursos obtuvieron apoyo bipartidista, pero ninguna logró alcanzar los 60 votos necesarios para ser aprobada.

Financiamiento para la agenda migratoria de Trump

La aprobación del paquete representa una victoria significativa para la Casa Blanca, que busca reforzar las capacidades de ICE y la Patrulla Fronteriza en los próximos años.

Los republicanos defendieron la medida argumentando que la seguridad fronteriza sigue siendo una prioridad nacional. Por su parte, los demócratas criticaron la falta de controles adicionales sobre las agencias migratorias y advirtieron sobre el crecimiento de su presupuesto.

Sigue leyendo: