Markwayne Mullin confronta a demócratas en el Senado mientras crecen críticas por las acciones del ICE

El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin protagonizó una nueva confrontación política durante su comparecencia ante el Senado al defender las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y atacar a legisladores demócratas que han denunciado abusos cometidos por agentes migratorios.

La controversia surgió después de que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, publicara en la red social X imágenes de dos incidentes recientes que involucraron a senadores demócratas y agentes federales. Schumer afirmó que, si incluso miembros del Senado pueden ser objeto de acciones agresivas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), “ningún estadounidense está a salvo de los abusos” de la agencia.

The cruelty is the point.



The Trump-Mullin ICE is wrongly detaining people? and in detention, they’re being treated in a way no human should.



Worms in food. No medical care. Poor infrastructure. Rampant flu and viruses.



Now, detainees are being beaten by agents. pic.twitter.com/Rnv0YnHKL3 — Senate Judiciary Democrats ?? (@JudiciaryDems) June 1, 2026

Mullin respondió calificando a Schumer como un “político liberal de carrera” y acusó a los demócratas de demonizar a las fuerzas del orden. Además, aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está concentrado en “hacer cumplir la ley, asegurar la frontera y deportar a extranjeros indocumentados violentos”.

La comparecencia de Mullin refleja una estrategia política cada vez más polarizada dentro del debate migratorio estadounidense. Aunque durante su audiencia de confirmación prometió respetar las garantías constitucionales y afirmó que los agentes federales deberían contar con órdenes judiciales para ingresar a domicilios, su defensa cerrada de las operaciones migratorias y sus ataques a los críticos han alimentado las dudas sobre su capacidad para reducir la tensión política alrededor del DHS.

Diversos analistas y legisladores demócratas sostienen que el problema no radica únicamente en la aplicación de las leyes migratorias, sino en la falta de supervisión y rendición de cuentas de agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza. De hecho, los desacuerdos sobre controles y reformas a estas agencias han provocado enfrentamientos presupuestarios en el Congreso y tensas negociaciones sobre el financiamiento del DHS.

La comparecencia también confirma que la inmigración seguirá siendo uno de los principales campos de batalla políticos en Washington de cara a las elecciones de medio mandato.

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