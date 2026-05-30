“Los latinos no son una amenaza para Estados Unidos. Nosotros somos de Estados Unidos”

El pasado junio, agentes de ICE llegaron a un estacionamiento de Walmart en Pico Rivera con rifles AR-15. Un testigo dijo, “Es como si estuviéramos en una zona de guerra dentro de nuestras propias comunidades.” Ese mismo día, agentes ingresaron al campus de la Escuela Preparatoria Ruben Salazar, donde el 94 por ciento de las familias son latinas, y orinaron a la vista pública en terrenos escolares.

Eso es lo que están financiando con sus impuestos. Los republicanos han más que triplicado el presupuesto de ICE. Con 85 mil millones de dólares, ICE ahora tiene un presupuesto mayor que el de todas las demás agencias federales de seguridad pública combinadas—mientras se niegan a destinar esos recursos para construir escuelas, reducir el precio de los medicamentos o ayudarle a poner comida en la mesa.

Yo he estado enfocado en los problemas que no dejan dormir a las familias. Presenté ante el Congreso el Rental Housing Investment Act porque las familias de California están siendo desplazadas de sus propias comunidades. Mi propuesta incentiva a los constructores a desarrollar más viviendas asequibles rápidamente.

También presenté el Child Care Supply Tax Credit Act porque hoy puede ser más barato enviar a un hijo a la universidad que al preescolar. Algunas familias en California pagan más de 20 mil dólares al año. Mi propuesta ayuda a los proveedores a pagar salarios dignos y ampliar la disponibilidad sin aumentar los costos para los padres.

Mientras los líderes republicanos gastan miles de millones de dólares en perseguir a inmigrantes y latinos, ustedes están pagando más por todo. Esa es la oferta que hacen: miedo, división y búsqueda de culpables, sin ofrecer soluciones reales a cambio.

ICE está actuando como una fuerza de ocupación y necesita ser reformada por completo. Este martes, envíen a Washington a alguien que siga luchando: luchando contra Donald Trump y los republicanos que apoyan sus políticas racistas, luchando contra los intereses especiales que controla el Partido Republicano, y luchando contra el miedo que utilizan para ocultar su verdadera agenda al pueblo estadounidense.

Los latinos no son una amenaza para Estados Unidos. Nosotros somos de Estados Unidos. Y el día de las elecciones, debemos hacer que Washington lo recuerde.

(*) La congresista Linda T. Sánchez se postula actualmente para representar al 41.° distrito de California.