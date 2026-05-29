Ángel Correa se expresa tras quedar fuera del Mundial 2026: “Es una tristeza”

La posibilidad de disputar un nuevo título internacional con Tigres ocupa actualmente buena parte de la atención de Ángel Correa. Sin embargo, en la antesala de la final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Toluca, el delantero argentino también se refirió a una de las noticias más importantes de su carrera reciente: su ausencia en la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026.

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El atacante de 31 años admitió que la decisión le generó dolor, aunque aseguró que mantendrá su apoyo al combinado dirigido por Lionel Scaloni durante la defensa del título conquistado por la Albiceleste en Catar 2022.

¡ÁNGEL CORREA ROMPE EL SILENCIO! ???



El delantero argentino habló tras quedar fuera de la convocatoria mundialista ??



Pese a sus buenos números con Tigres, Lionel Scaloni decidió apostar por otros nombres pic.twitter.com/doaYRNIMzD — Claro Sports (@ClaroSports) May 29, 2026

“El Mundial, es una tristeza que no puedo estar. No sé por qué. Eso lo debería decir el entrenador. Desde que llegué a Tigres sentí que competí y rendí al máximo, si él decidió que no tenía que estar en el Mundial es porque hay otros chicos que son muy buenos, yo como argentino voy a alentar a todos“, aseveró el artillero.

Correa formó parte del plantel campeón del mundo hace cuatro años, pero esta vez quedó fuera de la lista definitiva de 26 futbolistas seleccionados para la cita mundialista. Pese a la decepción, evitó cuestionar públicamente la decisión del cuerpo técnico y destacó el nivel de los jugadores que sí fueron convocados.

Tigres y una nueva oportunidad de disputar un título internacional

Mientras Argentina se prepara para buscar un nuevo campeonato mundial, Correa concentra sus esfuerzos en el compromiso que afrontará Tigres este sábado en el estadio Nemesio Díez, escenario ubicado a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde el conjunto regiomontano visitará al Toluca en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El delantero explicó que atraviesa este momento apoyándose en la trayectoria que ha construido dentro del fútbol profesional y en las experiencias acumuladas a lo largo de los años.

“Soy un afortunado del fútbol y la vida que me ha permitido vivir estos momentos. Empecé con 18 años en Argentina con San Lorenzo, luego jugué con el Atlético de Madrid y con mi selección. Soy un afortunado de la vida de poder experimentar todo esto”, subrayó.

A lo largo de su carrera, Correa ha sumado títulos relevantes tanto a nivel de clubes como de selección. Entre ellos figuran la Copa Libertadores con San Lorenzo, la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, además de la Copa América y la Copa del Mundo con Argentina.

El futbolista también recordó los motivos que lo llevaron a dejar el conjunto español para emprender una nueva etapa en el fútbol mexicano.

“Decidí, junto con mi familia, salir de la zona de confort que tenía en el Atlético, que es un club al que amo. Decidimos venir a Tigres, un equipo que sabe jugar finales. La verdad estoy muy ilusionado por ayudar a Tigres a que gane este título internacional”, puntualizó.

Tigres intentará conquistar el segundo título de Concacaf de su historia. El club ganó la edición de 2020 y anteriormente cayó en las finales disputadas en 2016, 2017 y 2019. El encuentro de este sábado representará la quinta ocasión en la que el equipo dispute el partido decisivo del torneo continental.

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