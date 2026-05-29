Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían descartados para el Mundial

A tres días para que Javier Aguirre dé a conocer la lista oficial de 26 convocados al Mundial de la selección de México, este jueves circuló la versión de que Marcel Ruiz del Toluca, Carlos Rodríguez de Cruz Azul y Jordan Carrillo de Pumas estarían descartados para formar parte del grupo mundialista.

Después de que este jueves se reportaron César Huerta y Raúl Jiménez con la selección nacional en Los Ángeles para el duelo contra Australia del próximo sábado en el segundo duelo de preparación del equipo mexicano en el Rose Bowl de Pasadena, California, la versión de que estos tres jugadores ya estarían avisados de que no serán convocados empezó a manejarse y se da como un hecho que no formen parte de la lista de 26 jugadores.

"HAY QUE ESPERAR AL SÁBADO PARA SABER SÍ SE QUEDA (ALEXIS VEGA)". ?@crh_oficial sobre las últimas actualizaciones de la Selección Mexicana. ?



La llegada de Raúl Jiménez y los jugadores que se pueden bajar o subir a la convocatoria de último minuto.#FSRadioMX pic.twitter.com/QIJrSfPAtg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 28, 2026

Lo que está inquietando al equipo mexicano es la baja de juego por problemas físicos de Alexis Vega, por lo cual el cuerpo técnico considera muy seriamente darlo de baja y subir en la lista a César “Chino” Huerta, quien se subiría a la lista mundialista cuando estaba prácticamente descartado.

Las versiones en torno a que estos tres jugadores pudieran haber convencido a Aguirre de convocarlos después de la gran liguilla que tuvieron Carlos Rodríguez y Jordan Carrillo con Cruz Azul y Pumas, así como Marcel Ruiz con el Toluca en la Liga de Campeones, no fueron tan certeras y estarían ya fuera de toda opción.

EL LOBO ESTÁ EN LA CASA ???



?Raúl Jiménez ya reportó a la concentración de la Selección Mexicana. ? pic.twitter.com/LjqRCU2XQs — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 28, 2026

Inclusive el sábado, el interés de Aguirre estará en la labor del Pue Gómez y de Kevin Castañeda, que impresionaron a Javier Aguirre en los entrenamientos y por esa razón no les dieron las gracias como a los otros seis jugadores que sirvieron de sparrings para el juego contra Ghana.

Este sábado en Pasadena, California, la Selección Mexicana tendrá su penúltimo partido amistoso de cara a lo que será la Copa del Mundo y ahí tendrá que decidir a sus 26 jugadores que estarán para el debut mundialista el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Con la llegada del “Lobo Mexicano”, la selección está completa y solo habrá espacio para decidir si echa mano de un central por izquierda con manejo de carrilero por ese mismo sector o termina llamando de última hora a Germán Berterame.

Llega César Huerta a Pasadena ??



El Chino Huerta, última incorporación de Javier Aguirre ha reportado con la Selección Mexicana ? pic.twitter.com/l9UXhm4c7h — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 29, 2026

La decisión se conocerá en aproximadamente 83 horas y con eso el equipo mexicano definirá su nómina mundialista que supuestamente ya tiene definida Javier Aguirre y solo será cuestión de darla a conocer.

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