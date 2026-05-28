Guillermo Ochoa no es el mejor portero en la historia de México, según Christian Martinoli

Guillermo Ochoa está a las puertas de ser convocado al sexto Mundial de su carrera. “Memo” será uno de los pocos jugadores que puede presumir esta cantidad de convocatorias. Sin embargo, Christian Martinoli considera que esto no es suficiente para ser el mejor arquero en la historia del fútbol mexicano.

El analista deportivo ofreció su top 3 de arqueros en la historia de la selección mexicana. Christian Martinoli ubicó a Guillermo Ochoa en el tercer puesto en la lista de guardameta de todos los tiempos.

MEMO OCHOA ENTRENA COMO SI FUERA SU PRIMER MUNDIAL??



Reflejos, intensidad, liderazgo y muchísimas ganas de competir. Guillermo Ochoa se sigue luciendo en los entrenamientos de porteros del Tri, dejando claro que sigue peleando por la titularidad rumbo a la justa del 2026?? pic.twitter.com/kpUN7BZd09 — Claro Sports (@ClaroSports) May 15, 2026

“Ochoa, por sus reflejos y su trayectoria, merece estar entre los tres mejores porteros mexicanos de todos los tiempos, pero no lo consideraría el número uno absoluto, ya que sus carencias y algunos resultados colectivos deben pesar en el análisis”, dijo el analista en una entrevista para Récord.

Christian Martinoli puso por encima a Pablo Larios, un recordado guardameta de los años 80 y 90. Larios disputó la Copa del Mundo de México 1986. El otro en el podio sería Jorge Campos. El “Brody” fue una figura estelar en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

“A pesar de sus méritos, para mí primero están Pablo Larios y Jorge Campos. Larios poseía unas salidas espectaculares y reflejos impresionantes; cometía errores como cualquier portero, pero era sobresaliente en dominar el área. Jorge Campos es también referente obligado”, argumentó.

Pablo Larios, el mítico arquero que defendió la portería del Tri en México 1986.



El único portero que ha jugado un quinto partido.



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Las “costuras” de Guillermo Ochoa

Christian Martinoli considera que una de las deficiencias que no pudo corregir Guillermo Ochoa en su carrera fue el Juego aéreo. El analista recalcó la inseguridad que transmitía “Memo” en este tipo de jugadas. A pesar de ello, la carrera internacional de Ochoa fue exitosa.

“Ochoa nunca destacó por su juego aéreo, algo que para mí es una limitante. Muchas personas lo valoran especialmente por su paso en el Club América y su carácter para ir a equipos de poco renombre en ligas internacionales donde constantemente luchaba por el descenso. En Bélgica tuvo su mejor momento. Quizá con mejor representación pudo haber jugado en clubes de mayor nivel”, explicó.

Guillermo Ochoa debutó con la selección mexicana en diciembre de 2005. Desde entonces, “Memo” ha podido disputar 152 partidos en el arco de El Tri. Ochoa ha defendido la portería de México en los últimos 11 partidos en Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

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