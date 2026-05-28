Neymar Jr. y una nueva lesión antes del Mundial de 2026

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. Carlo Ancelotti sorprendió al mundo del fútbol con la inclusión de Neymar Jr. en la convocatoria. “Ney” entró en la lista final después de ganar continuidad con el Santos FC. Sin embargo, el exjugador del FC Barcelona tendría nuevos problemas físicos. Neymar Jr. estaría fuera de la selección por dos semanas.

Neymar Jr. habría presentado algunos problemas en su pantorrilla/gemerlo de su pierna derecha. Esta lesión lo habría mantenido al margen de los últimos partidos y entrenamientos.

La propia entidad que rige el fútbol brasileño informó que Neymar Jr. no pudo formar parte de las primeras sesiones de entrenamiento. El futbolista del Santos FC tuvo que ser sometido a pruebas médicas para tener un panorama más claro sobre sus molestias.

???? Hay PREOCUPACIÓN en Brasil por la lesión de Neymar Júnior y temen que sea PEOR de lo que se imaginaban.



? Ayer se hizo una resonancia magnética y salió de la clínica cabizbajo, luego de un contrato de confidencialidad de la CBF con los MÉDICOS del lugar.



?? Sospechan que? pic.twitter.com/LV4eMJhKta — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 28, 2026

“La Confederación Brasileña de Fútbol informa que el jugador Neymar Jr. no participó en el entrenamiento de la selección brasileña, realizado este miércoles por la tarde en Teresópolis. El jugador fue trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a más pruebas”, informó la entidad federativa.

La propia confederación asumió con cautela la difusión del estado físico de Neymar Jr. En el comunicado no se explicó en demasía los detalles de esta nueva lesión, ni los tiempos de recuperación. Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, detalló que Neymar sufre una lesión de grado 2 en la pantorrilla.

En este sentido, Neymar Jr. se perdería de dos a tres semanas para su recuperación. El mediocampista brasileño se ausentaría de los dos partidos amistosos de la “Canarinha” antes del Mundial de 2026: el 31 de mayo contra Panamá y el 6 de junio contra Egipto.

Atenção!??



Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar.



O jogador está fora dos amistosos antes da Copa do Mundo.



??@geglobo pic.twitter.com/9iaVxLq9fV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 28, 2026

El calvario de Neymar Jr.

La carrera de Neymar Jr. se ha caracterizado por estar plagada de lesiones. Pero todo se agudizó desde su cambio de aires al fútbol árabe. A penas fichó por el Al Hilal en 2023, “Ney” tuvo muchos problemas musculares en su muslo izquierdo. Pero en octubre de 2023 tuvo la mayor lesión de todas: una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. El brasileño estuvo de naja durante más de un año.

Neymar Jr. volvió a la acción en noviembre de 2024. El brasileño jugó solo 29 minutos con el Al Hilal antes de sufrir una nueva lesión: un desgarro severo en el tendón de la corva (isquiotibiales) que lo mantuvo fuera de las canchas por otras 6 semanas.

En 2025 Neymar Jr. regresó al Santos FC. Pero estar cerca de su gente no cambió mucho su estatus. El exjugador del FC Barcelona ha tenido problemas con el menisco, fatigas musculares crónicas y ahora problemas en la pantorrilla que estaría ligado a una compensación en el lado opuesto a su rodilla operada (pierna derecha).

? ????????: Neymar’s injury situation is causing serious concern inside Brazil’s national team camp. ?



The forward underwent scans yesterday and was seen leaving the clinic looking extremely downbeat?



Carlo Ancelotti’s staff believe Santos may not have fully? pic.twitter.com/2lmixfeDWb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 28, 2026

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