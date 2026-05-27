Votantes hispanos de California priorizan la economía hacia las elecciones de mitad de periodo 2026

La organización de defensa y derechos civiles de la comunidad hispana UnidoUS publicó este miércoles el resultado de una encuesta con la opinión de los votantes hispanos de California a seis meses de las elecciones de mitad de periodo 2026.

El sondeo realizado a 3,000 votantes activos hispanos, ofrece una muestra de la preocupación económica, así como de la inquietud en torno a las acciones migratorias que se ejecutan tanto en California como en todo el país.

Los datos que se obtuvieron en la encuesta ofrecen una visión matizada del sentir de los votantes hispanos sobre la dirección del país, la economía y la aprobación de los votantes.

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Prioridad: la economía

La encuesta que se llevó a cabo entre los votantes hispanos de California demuestra que la economía es la máxima prioridad.

Los votantes latinos quieren que los representantes electos consideren los temas del costo de los alimentos, los gastos básicos de subsistencia, los salarios, el costo de la vivienda y la asistencia de salud.

El sondeo demuestra que el 55% de los encuestados espera que las políticas del presidente Trump empeoren su situación el próximo año.

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El 86% de los votantes hispanos de California está preocupado porque el Congreso no está desempeñando su función de control y equilibrio, además de que está cediendo demasiada autoridad al presidente y al Poder Ejecutivo.

A nivel estatal, el 71% desaprueba la actuación del presidente Donald Trump, como consecuencia de su responsabilidad en el incremento del costo de vida, por las detenciones y deportaciones contra miembros de la comunidad inmigrante, por el desempleo, la economía y la guerra con Irán.

El apoyo al presidente Donald Trump entre los votantes latinos de California va a la baja, según la encuesta. Crédito: Alex Brandon | AP

Cerca de tres cuartas partes de los votantes hispanos de California (74%) considera que el país va por mal camino, lo que llama la atención debido a que se trata de una población que se caracteriza por ser optimista.

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Votación para la Cámara de Representantes

Entre los votantes hispanos del Estado Dorado, si las elecciones para la Cámara de Representantes fueran en este momento, el 59% afirma que votaría a favor de los candidatos demócratas frente al 22% que se mostró a favor de los republicanos.

Sin embargo, ambos partidos obtuvieron un porcentaje de apoyo menor al que registraron en el proceso electoral de 2024, lo que puede ser un indicio del descontento de los votantes.

Derechos civiles

En relación con la defensa de los derechos civiles, el 58% de los votantes hispanos de California expresa que no tienen confianza en que el gobierno federal respete sus derechos.

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El 64% de los latinos considera que sus derechos y libertades civiles están menos garantizados bajo la administración Trump, frente al 17% que afirma que sus derechos están más garantizados.

Al ser cuestionados por las acciones militares, 8 de cada 10 votantes hispanos creen que Trump debería estar obligado a obtener la aprobación del Congreso antes de iniciar cualquier acción militar en contra de otro país.

Dos tercios de los encuestados (66%) se manifestó en contra de la guerra en Irán y, de forma similar, se oponen a una posible acción militar en Cuba.

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El apoyo a Trump a la baja

La encuesta demuestra una baja en el apoyo al presidente Donald Trump entre los votantes latinos de California.

El 28% de los latinos que votaron a favor de Trump aseguraron que no volverían a votar por el republicano.

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