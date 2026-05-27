La mayoría de votantes latinos cree que su economía empeorará con Trump

La economía se mantiene como la principal prioridad entre los votantes latinos a nivel nacional y reconocen que su economía ha sido afectada por las políticas del presidente Donald Trump, situación que empeorará si continúa el mismo camino.

“El 52% espera que las políticas del Presidente empeoren su situación el próximo año”, dice la encuesta de UnidosUs.

El costo de los alimentos y los gastos básicos de subsistencia, así como los salarios y los costos de vivienda y atención médica son los temas que marcan las prioridades de los votantes, aunque la inmigración se coloca también en el top cinco.

Debido a sus políticas en general –incluidas las migratorias–, el 67% de los latinos desaprueba la gestión del presidente Trump.

“La desaprobación mayoritaria se mantiene en todas las regiones, incluyendo Florida (51%)”, destaca el reporte. “Los principales temas que influyen en la opinión de los votantes sobre el Presidente son: el costo de vida, los arrestos/deportaciones de inmigrantes, el empleo/la economía y la guerra con Irán”.

Incluso, el 68% de los votantes hispanos o latinos considera que el país va por mal camino, pero no culpan solamente al mandatario, sino que la gran mayoría, el 84%, apunta al Congreso, ya que considera que no está ejerciendo su función de “control y equilibrio”, además de ceder demasiado poder al presidente.

Los únicos que aprueban el trabajo de Trump son los republicanos, con 75%, pero solamente el 21% de los votantes latinos independientes piensa lo mismo, cifra que se desploma al 9% entre demócratas.

Los jóvenes entre 18 y 29 años son quienes peor calificación dan al presidente Trump con apenas 26% de aprobación, mientras aquellos de 20 a 39 años le asignan la más alta, pero también negativa de apenas 33%.

Las latinas son quienes peor califican al presidente Trump con 26% de aprobación, mientras los hombres califican con 34%.

Apoyo a inmigrantes indocumentados

El reporte revela que tanto demócratas como republicanos e independientes apoyan una legalización que beneficie a los inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo residiendo en el país.

El 53% considera que se debe crear un plan que ofrezca el “camino a la ciudadanía” para los indocumentados que llevan varios años en EE.UU., pero también a favor de los ‘Dreamers’.

El 37% considera que se debe asegurar que los indocumentados tengan derecho al debido proceso al enfrentar a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en trámites de deportación.

Los latinos también expresan miedo a ICE: el 44% teme ser acosado o arrestado, “incluso si son ciudadanos estadounidenses o tienen estatus legal”.

¿Poca motivación para votar?

Los latinos no expresan una gran emoción para participar en las elecciones intermedias de noviembre, indica el reporte, ya que solamente el 41% expresa estar “extremadamente emocionado” de participar, mientras el 27% se siente “muy motivado”. Mientras el 73% de los mayores de 60 años se expresan del mismo modo.

Los votantes dicen que su motivación para votar es apoyar a su comunidad (52%), pero los republicanos latinos están más motivados para apoyar a sus candidatos (52%).

“La mayoría de los votantes latinos (57%) afirma que los demócratas se preocupan por su comunidad, mientras que solo el 29% opina lo mismo de los republicanos”, indica el reporte realizado con BSP Research.