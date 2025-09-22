UnidosUS apoya proyectos de ley aprobados en California

El grupo civil UnidosUS mostró su apoyo a los proyectos de ley aprobados por el gobierno de California para proteger los derechos de las comunidades inmigrantes.

La agrupación} se manifestó a favor de las normas firmadas por el gobernador Gavin Newsom, que dejan ver el compromiso que tiene el Estado Dorado con sus inmigrantes, por una equidad educativa y sus derechos civiles.

De acuerdo con UnidosUS, los proyectos de ley aprobados serán de ayuda para salvaguardar la dignidad y la seguridad de los estudiantes, de las familias y de las poblaciones vulnerables en todo California.

“Estas leyes están alineadas con la misión de UnidosUS de promover la equidad y las oportunidades para todos, especialmente en un momento en que acciones federales han intentado debilitar programas de diversidad, equidad e inclusión, y han creado un efecto paralizante en espacios educativos”, dijo.

UnidosUS agregó que el liderazgo de California sirve para enviar un mensaje claro de que se protegerán los derechos y la humanidad de todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.

Los proyectos de Ley SB 98 y AB 49 establecen protecciones vitales en las escuelas primarias y secundarias, así como en instituciones de educación superior, para garantizar la transparencia y directrices estrictas sobre la presencia de agentes de inmigración en los campus escolares.

“El Proyecto de Ley AB 419 refuerza aún más estas salvaguardas al exigir a las escuelas que publiquen información relacionada con la aplicación de las leyes de inmigración, tanto en línea como presencialmente”, expresó UnidosUS.

La agrupación civil destacó que el Proyecto de Ley SB 627, que restringe el uso de mascarillas faciales por parte de los agentes del orden, está encaminado a mejorar la responsabilidad pública.

“El Proyecto de Ley AB 1261, que proporciona representación legal a jóvenes inmigrantes, representa una inversión significativa en justicia para algunos de los miembros más vulnerables de nuestras comunidades”, aseguró la agrupación civil.

UnidosUS trabajará en colaboración con organizaciones comunitarias, educadores y formuladores de políticas para garantizar la implementación efectiva y equitativa de estas leyes, y para seguir abogando por políticas que protejan y eleven a las comunidades latinas e inmigrantes en California.

