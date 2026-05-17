Gobernador demócrata de Colorado conmuta sentencia de Tina Peters tras presión de Trump

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, conmutó la sentencia de la exfuncionaria electoral Tina Peters, condenada por manipular sistemas electorales tras las elecciones presidenciales de 2020, en una decisión que desató fuertes críticas de líderes demócratas y defensores de la integridad electoral en Estados Unidos.

Peters, de 70 años y conocida por promover teorías conspirativas sobre un supuesto fraude electoral en 2020, había sido sentenciada a nueve años de prisión luego de ser declarada culpable en 2024 por permitir el acceso ilegal a equipos de votación del condado de Mesa, en Colorado. La exfuncionaria será liberada el próximo 1 de junio tras la decisión de Polis.

La medida se produjo después de meses de presión pública del presidente Donald Trump, quien convirtió el caso de Peters en una bandera política y exigió reiteradamente su liberación. El mandatario publicó en su red Truth Social el mensaje: “¡LIBEREN A TINA!”, poco después del anuncio oficial del gobernador.

En la carta de conmutación enviada a Peters, Polis reconoció la gravedad de los delitos cometidos, pero argumentó que la pena original era desproporcionada. “Los delitos por los que fue condenada son muy graves y merece pasar tiempo en prisión por estas ofensas. Sin embargo, esta es una sentencia extremadamente inusual y prolongada para una delincuente primeriza que cometió delitos no violentos”, escribió el gobernador.

La decisión ocurre semanas después de que un tribunal de apelaciones de Colorado ordenara revisar la condena al considerar que el juez Matthew Barrett castigó de manera indebida a Peters por sus declaraciones públicas sobre fraude electoral, protegidas por la Primera Enmienda. Aunque el tribunal mantuvo las condenas penales, determinó que la sentencia debía reconsiderarse.

Peters se convirtió en una figura emblemática del movimiento negacionista electoral tras colaborar con aliados de Trump para acceder al sistema de votación de Dominion Voting Systems durante una actualización de software en 2021.

CNN brings on CO Secretary of State Jena Griswold to debunk Jared Polis’ claim that Tina Peters’ conviction had nothing to do with the 2020 election:



“Her actions has everything to do with the 2020 election. The governor is correct that she facilitated the compromising of… pic.twitter.com/TUaKO7v4rY — Acyn (@Acyn) May 16, 2026

Por su parte, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, calificó la decisión como “un día oscuro para la democracia” y acusó al gobernador de ceder ante las presiones políticas de Trump.

“Vender el sistema de justicia de nuestro estado a favor de Trump es una afrenta al estado de derecho”, declaró Griswold. Añadió que “se está enviando un mensaje claro a quienes estén dispuestos a infringir la ley y atacar la democracia en nombre del presidente: probablemente no enfrentarán consecuencias por sus actos”.

El caso de Tina Peters se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios del respaldo político de Trump hacia figuras vinculadas a las narrativas falsas sobre fraude electoral tras su derrota en 2020.

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