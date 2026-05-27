Votantes latinos se alejan de Trump y mantienen dudas sobre demócratas

El apoyo latino a Donald Trump comenzó a debilitarse rumbo a las elecciones de medio mandato de 2026, pero los demócratas tampoco logran recuperar plenamente la confianza de este electorado clave en Estados Unidos.

Una nueva encuesta bipartidista publicada por UnidosUS revela que la comunidad latina está preocupada principalmente por la economía, el costo de vida y las políticas migratorias impulsadas durante el segundo mandato del presidente.

El sondeo, realizado entre abril y mayo a 3,000 votantes latinos registrados, encontró que el 54% planea votar por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, mientras que el 27% apoyaría a republicanos y el 19% continúa indeciso.

Trump pierde terreno entre votantes hispanos

Uno de los datos más relevantes de la encuesta es que uno de cada cuatro latinos que votaron por Trump en 2024 asegura que hoy no volvería a respaldarlo.

El presidente republicano obtuvo avances históricos entre los votantes hispanos en las elecciones pasadas, especialmente en estados como Texas y Arizona. Sin embargo, el desgaste económico parece afectar su imagen.

El 67% de los encuestados desaprueba la gestión de Trump, incluyendo mayorías en regiones donde había ganado fuerza entre la comunidad latina. Entre las principales preocupaciones aparecen el costo de vida, la inflación, los salarios y el empleo.

Economía e inmigración dominan la conversación

La encuesta muestra que el bolsillo sigue siendo la principal prioridad para los latinos en EE.UU. El 60% considera que el costo de vida y la inflación son el tema más urgente que debe atender el Congreso.

Además, solo el 15% dijo sentirse económicamente cómodo, mientras que el 68% cree que el país va “por mal camino”.

En materia migratoria, la mayoría de los encuestados apoya otorgar estatus legal a inmigrantes sin papeles que llevan años viviendo en Estados Unidos. También existe rechazo mayoritario a ampliar el financiamiento del ICE sin restricciones.

Texas podría definir el rumbo político

Texas aparece como uno de los principales laboratorios electorales rumbo a noviembre. Según la encuesta de UnidosUS, el demócrata James Talarico aventaja entre votantes latinos al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado.

Los republicanos, sin embargo, siguen viendo a los latinos como un bloque decisivo para mantener su influencia política.

“El bloque de votantes más importante del país”, afirmó recientemente Richard Hudson, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso.

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