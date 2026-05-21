ICE detiene a un hombre en centro electoral de Texas y desata temor por votación migrante

La detención de un hombre por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de votación de San Antonio, Texas, desató una fuerte controversia entre activistas, autoridades locales y ciudadanos que acudían a participar en la jornada electoral.

El incidente ocurrió en la Biblioteca Las Palmas, ubicada en el condado de Bexar, donde se desarrollaba la votación anticipada. De acuerdo con testigos, al menos nueve agentes federales rodearon el estacionamiento del lugar mientras realizaban el arresto de un hombre cuya identidad no fue revelada.

La presencia de vehículos y agentes armados en las inmediaciones del sitio provocó inquietud inmediata entre los votantes, especialmente dentro de comunidades latinas e inmigrantes. Algunos ciudadanos denunciaron que el operativo pudo interpretarse como un acto de intimidación.

“Es intimidación contra los votantes”, declaró uno de los testigos presentes, según reportes difundidos en redes sociales y medios locales. Otra persona cuestionó: “¿Ahora vamos a tener que llevar pasaportes para sentirnos seguros cuando vayamos a votar?”.

Sheriff intervino tras presencia de agentes federales

Horas después del operativo, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, acudió personalmente al lugar y solicitó que los agentes federales abandonaran el área cercana al centro electoral.

Según explicó el propio Salazar, uno de sus oficiales también fue retirado del sitio luego de considerar que la presencia de unidades oficiales podría convertirse en un “factor agravante” para quienes acudían a votar.

“Queremos asegurarle al público que puede salir y votar con tranquilidad”, afirmó el sheriff, intentando reducir la tensión generada por el operativo migratorio.

ICE aseguró posteriormente que el detenido no estaba siendo investigado por intentar votar ilegalmente y sostuvo que el arresto simplemente “coincidió” con la ubicación del centro electoral.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos proinmigrantes advirtieron que este tipo de acciones pueden desalentar la participación ciudadana, especialmente en estados donde el debate sobre inmigración y elecciones se ha intensificado rumbo a las elecciones de medio término.

Crece preocupación por impacto electoral y migratorio

Diversas organizaciones han denunciado en los últimos años que la presencia de fuerzas federales cerca de centros de votación puede generar miedo entre comunidades vulnerables, incluso entre ciudadanos estadounidenses de origen latino.

Aunque las autoridades federales sostienen que el operativo no tenía relación con la elección, el incidente reavivó el debate sobre los límites entre la aplicación de leyes migratorias y el derecho al voto.

Hasta ahora, ICE no ha revelado detalles sobre los cargos o el estatus migratorio del hombre detenido.

ICE detains man at Texas polling place during voting hours—now voters worried for midterms.



"It's intimidation against the voters," said witness.



"Are we now going to have to carry passports to be safe when we vote?"



At least 9 agents swarmed the parking lot where voting was… pic.twitter.com/sxRkMpVpxU — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) May 21, 2026

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