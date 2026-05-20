Trabajadores inmigrantes exigen ayuda urgente ante aumento de redadas de ICE en California

Miles de trabajadores inmigrantes y activistas se movilizaron en California para exigir apoyo económico urgente ante el incremento de las redadas migratorias impulsadas bajo la administración de Donald Trump. La protesta, realizada dentro del Capitolio estatal en Sacramento, incluyó un simbólico “die-in”, donde manifestantes se recostaron en el piso para representar el impacto que las detenciones y deportaciones están teniendo en comunidades enteras.

La movilización ocurre mientras crece la preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias federales y el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas regiones del país, particularmente en zonas agrícolas y ciudades con alta población latina.

Familias viven entre el miedo y la incertidumbre

Durante la protesta, trabajadores inmigrantes relataron cómo las redadas han afectado directamente su estabilidad económica y emocional. Félix, un trabajador agrícola de Oxnard, aseguró que la fuerte presencia de ICE en el Valle Central ha reducido sus jornadas laborales y sus ingresos.

“Mi esposa y yo apenas podemos pagar la renta y las cuentas. Hay semanas en las que no gano ni la mitad de lo que antes ganaba”, expresó en entrevista con Warehouse Workers. También confesó que vive con el temor constante de no volver a ver a sus hijos debido a una posible detención migratoria.

También confesó que vive con el temor constante de no volver a ver a sus hijos debido a una posible detención migratoria.

La situación se ha agravado en los últimos meses, luego de que Donald Trump reiterara públicamente su intención de ampliar las redadas migratorias en todo Estados Unidos. Organizaciones comunitarias afirman que muchas familias ya han perdido a algún integrante tras arrestos o deportaciones, provocando graves dificultades económicas.

Concepción, propietaria de un pequeño negocio en Ontario, California, explicó que el miedo ha cambiado completamente la vida de su familia.

“Todos los días salimos de casa preguntándonos si lograremos volver a estar juntos por la noche. Ningún padre debería vivir con ese miedo constante”, declaró.

Buscan crear fondo de emergencia para inmigrantes

Ante este escenario, legisladores demócratas de California impulsan un fondo de emergencia que busca apoyar económicamente a trabajadores afectados por operativos migratorios.

La propuesta es encabezada por el asambleísta estatal Robert Garcia y respaldada por el Caucus Legislativo Latino de California. El objetivo es otorgar reemplazo temporal de ingresos a familias que pierdan salarios debido a detenciones o deportaciones.

“California puede y debe encontrar una manera de apoyar a los trabajadores inmigrantes que están siendo atacados por la administración Trump”, afirmó García.

El plan surge además en un momento en que el estado reportó ingresos fiscales superiores a los proyectados, lo que, según sus promotores, permitiría financiar el programa sin afectar otras áreas del presupuesto.

Redadas generan impacto económico en California

Defensores de derechos migrantes advierten que las redadas no solo afectan a las familias directamente involucradas, sino también a la economía local. Muchos inmigrantes trabajan en sectores clave como agricultura, construcción, restaurantes y servicios.

Aunque numerosos trabajadores y sus empleadores aportan al sistema estatal de desempleo, el estatus migratorio impide que muchos puedan acceder a esos beneficios cuando pierden su empleo o quedan detenidos.

Organizaciones civiles aseguran que el fondo ayudaría a evitar desalojos, hambre y endeudamiento en comunidades golpeadas por el miedo y la incertidumbre.

La protesta en Sacramento dejó claro que el tema migratorio seguirá ocupando un lugar importante en el debate político de Estados Unidos, especialmente rumbo a las próximas elecciones y ante el endurecimiento de las políticas de control migratorio.

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