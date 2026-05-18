Más de 145,000 niños han sido separados de sus padres por redadas migratorias de ICE, revela informe

De acuerdo con un nuevo informe publicado por la Brookings Institution, más de 145,000 niños ciudadanos estadounidenses han sufrido la detención de al menos uno de sus padres desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. El estudio estima que 146,635 menores han sido impactados directamente por las políticas migratorias aplicadas durante el segundo mandato de Trump, mientras que más de 22,000 niños habrían enfrentado la detención de ambos padres con quienes vivían.

La investigación advierte que el gobierno federal no cuenta con un sistema claro para rastrear qué ocurre con los menores después de que sus padres son arrestados por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE.

Según el análisis, más de un tercio de los niños afectados son menores de seis años. Otro 36% tiene entre seis y 12 años, mientras que el resto corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años.

La mayoría de las familias afectadas son de origen mexicano. El informe señala que el 53.7% de los menores separados tiene al menos un padre procedente de México. Guatemala y Honduras aparecen después, con 15% y 10.7%, respectivamente.

New research reveals that more than 145,000 U.S. citizen children have been separated from their parents under the administration's immigration crackdown. Tara Watson and co-authors break down what the data show—and what policymakers must address. https://t.co/nqf0WhM6B0 — The Brookings Institution (@BrookingsInst) May 18, 2026

Crece preocupación por destino de miles de menores

La investigación surge en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, que ha convertido las detenciones y deportaciones masivas en uno de los ejes centrales de su agenda federal.

Brookings calcula que cerca de 400,000 inmigrantes han sido ingresados en centros de detención de ICE desde enero de 2025, mientras que unas 60,000 personas permanecen actualmente bajo custodia migratoria.

Sin embargo, expertos y organizaciones comunitarias sostienen que las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión del impacto en los menores.

“El gobierno desconoce la existencia de muchos niños que quedan atrás”, advierte el informe, que también señala que numerosas familias evitan acercarse al sistema de protección infantil por temor a consecuencias migratorias adicionales.

De acuerdo con Brookings, solo alrededor del 5% de los niños afectados —aproximadamente 1,100 menores— habría recibido apoyo del sistema de bienestar infantil. La mayoría estaría viviendo temporalmente con familiares, amigos cercanos o, en algunos casos, habría salido del país junto a sus padres deportados.

La administración Trump rechazó las acusaciones de separación familiar forzada. En declaraciones citadas por medios estadounidenses, ICE aseguró que “no separa familias” y afirmó que los padres detenidos pueden decidir si desean permanecer junto a sus hijos o designar a un cuidador.

La agencia también promovió programas de “autodeportación voluntaria”, que incluyen ayuda económica y vuelos gratuitos para inmigrantes indocumentados que acepten abandonar el país.

Inmigrantes que buscan asilo caminan por el Centro Residencial Familiar del ICE del Sur de Texas en Dilley, Texas, el 23 de agosto de 2019. Crédito: Eric Gay/ Archivo | AP

Activistas exigen mayor protección para niños ciudadanos

El informe advierte que millones de menores estadounidenses continúan en riesgo de enfrentar situaciones similares. Brookings estima que existen más de 4.6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con al menos un padre indocumentado o con estatus migratorio irregular.

De ellos, cerca de 2.5 millones podrían enfrentar el escenario más extremo: la detención de ambos padres.

El estudio también identifica a Washington D.C. y Texas como las zonas con mayor proporción de niños afectados por arrestos migratorios, con más de cinco menores por cada mil enfrentando la detención de uno de sus progenitores.

Organizaciones civiles y defensores de inmigrantes han pedido al Department of Homeland Security recopilar y publicar datos más precisos sobre los hijos de inmigrantes detenidos o deportados.

Para los autores del análisis, la falta de información impide dimensionar el impacto humano de las políticas migratorias actuales y deja a miles de menores ciudadanos estadounidenses en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

“El bienestar de estos niños no puede considerarse opcional”, concluye el informe.

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