Cinco equipos de Expansión ignoran las presiones de la FMF y buscan el ascenso en el TAS

Los Leones Negros, el Atlético Morelia, Cancún FC, Deportivo Zacatecas y el Atlético La Paz demostraron que no se van a doblar tan fácil. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol les ha cerrado la puerta a toda costa y ha intentado frenarlos a base de amenazas, este quinteto no quita el dedo del renglón para reinstalar el ascenso y descenso.

Como saben perfectamente que a los de pantalón largo les da pavor litigar bajo los reflectores de los medios, los clubes no se quedaron de brazos cruzados y se vieron obligados a acudir de nuevo al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para meter una apelación que eche abajo este negocio de grupo cerrado.

CINCO CLUBES DE EXPANSIÓN LLEVAN DE NUEVO EL ASCENSO Y DESCENSO AL TAS ???



? El organismo confirmó la nueva apelación contra la FMF y la Liga MX por el regreso del ascenso y descenso.????



¡DETALLES!?#CentralFOXhttps://t.co/40YOZekYKZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 15, 2026

El pleito por recuperar el mérito deportivo está más vivo que nunca. Los equipos de la Liga de Expansión MX se cansaron del juego sucio de las autoridades y recurrieron al tribunal suizo para frenar lo que consideran un atentado directo contra el espíritu del juego, señalando directamente el autoritarismo de la FMF y la Liga MX.

La bronca ya trae historia. En septiembre pasado, el TAS emitió un fallo que abría una rendija de esperanza para regresar al sistema tradicional en la temporada 2026-27; sin embargo, los directivos hicieron oídos sordos.

Para colmo, este 2026 la FMF confirmó la abolición definitiva del ascenso, ganándose una rechifla generalizada. Mientras las mejores ligas del planeta —como la Premier League, LaLiga o la Serie A— premian el esfuerzo permitiendo que los chicos suban a Primera por méritos propios, aquí el fútbol nacional prefiere aplicar la ley del más fuerte.

Por ahora, los equipos involucrados decidieron amarrarse la lengua. Señalaron que, al ser un proceso legal en curso, no harán más declaraciones para evitar que las represalias de la Federación afecten el caso en los tribunales.

Vale la pena recordar que el meollo de este asunto empezó en 2020. Con el pretexto de la pandemia de COVID-19 y la urgencia de “proteger la cartera” de los dueños de Primera División, congelaron el descenso y a partir de ahí, han armado una y mil excusas para cerrar las puertas a los equipos de la categoría inferior.

Al final, la emergencia sanitaria pasó, pero el negocio se les quedó gustando y el sistema de competencia jamás regresó a la normalidad, sobre todo porque los equipos de la Liga MX se han sentido apoyados por las televisoras al grado de ignorar los reclamos de los equipos de Expansión.

La ironía de nuestro fútbol quedó clara para este Apertura 2026: el Atlante regresó al máximo circuito, pero no por haber ganado la copa en la cancha, sino porque compró la plaza disponible que dejó el Mazatlán FC tras desaparecer la temporada pasada. Así de fácil: billete mata estrategia.

El TAS evalúa el futuro del ascenso y descenso en México



Cinco clubes de la Liga de Expansión apelaron ante el TAS contra la FMF y la Liga MX para restaurar el sistema de ascenso y descenso, luego de que el nuevo reglamento para la temporada 2026-27 mantuviera la suspensión de? pic.twitter.com/fQMHzDwXis — NX Noticias (@NXNoticias) August 15, 2026

Mientras los de pantalón largo se defienden en lo oscurito, los futbolistas de la Liga de Expansión han armado varias protestas en las canchas para exigir justicia, lo que de inmediato desató la mano dura de la FMF con multas y sanciones.

La moneda sigue en el aire y en los próximos meses el TAS decidirá si la resistencia de estos cinco clubes logra rescatar la esencia del fútbol mexicano o si este se queda como un club privado e intocable.

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