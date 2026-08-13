La Federación Mexicana de Fútbol suda frío con la embestida de la Liga de Expansión

Muy caro parece que le saldrá a la Federación Mexicana de Fútbol asumir ese viejo y violento adagio de que “ante chillidos de marrano, cuchillo de carnicero”. Resulta que la embestida de los equipos de la Liga de Expansión para reinstalar el ascenso y descenso en la Liga MX tiene mucha tela de donde cortar, y en Doña Fede ya empezaron a sudar frío.

Por principio de cuentas, a los de pantalón largo les tocó tragarse el orgullo. La Comisión de Apelaciones de este organismo falló a favor de los Leones Negros de la UdeG, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas, eximiéndolos por completo de las sanciones que les había clavado la Disciplinaria. Un revés de esos que duelen en el ego institucional.

¡¡LES QUITAN LA SANCIÓN!! ???



Los clubes de la Liga de Expansión que protestaron hace unas semanas para exigir el regreso del ascenso y descenso lograron que la Comisión de Apelaciones revocara las sanciones que les habían impuesto.



Además, los clubes informaron que ya? pic.twitter.com/4Yh98JeHvX — ?? El HINCHA ??? (@El_Hincha12) August 13, 2026

Haciendo memoria, la Comisión Disciplinaria se había querido ver muy salsa imponiendo una multa de 2,000 UMAs (unos 239 mil pesotes devaluados) y una advertencia de castigos peores a los clubes de la liga de plata.

¿Su pecado? Haberse plantado en la Jornada 1 del Apertura 2026 con una protesta pacífica —brazos cruzados y balón parado durante el primer minuto— contra el plumazo oficial que sepultó el mérito deportivo en México.

Pero la jugada les salió en fuera de lugar. Apelaciones determinó que en la Disciplinaria se habían propasado en sus atribuciones y hacían diabluras sin sustento reglamentario. Así, a Doña Fede no le quedó de otra que dejar sin efectos los castigos a estos equipos, quienes al final del día solo ejercieron su derecho al pataleo y a la libre manifestación por el bien común de nuestro alicaído balompié.

Fueron los propios Mineros de Zacatecas quienes abrieron el juego en redes sociales. Mediante un comunicado, confirmaron el veredicto que los limpia de culpa a ellos, a los michoacanos y a los de la Universidad de Guadalajara, echando abajo el mentado artículo 57 del Reglamento de Sanciones con el que los querían espantar.

Sin embargo, que nadie cante victoria en las oficinas de Toluca. La tregua es de papel. En el mismo escrito, la dirigencia zacatecana dejó en claro que esto apenas es el calentamiento. El bloque rebelde ya tiene listas las maletas para acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

SE REAGRUPAN

Ante la eliminación del Ascenso un grupo de Clubes de Expansión buscan que todos los equipos estén de acuerdo en asistir al TAS una vez mas, pero quieren que todos estén de acuerdo y no solo los 6 de siempre. — david medrano felix (@medranoazteca) July 16, 2026

Van decididos a tumbar la abolición del ascenso, demostrando que la Liga MX y sus comisiones satélites no pueden hacer diestro y siniestro con el balón. Este miércoles ganaron los de Expansión en la mesa, pero el verdadero partido por el futuro del fútbol mexicano apenas va a comenzar.

Sobre todo porque la respuesta de los equipos de la Liga MX será muy fuerte, tratando de presionar a varios equipos de Expansión por medio de los préstamos de jugadores y acuerdos deportivos, pero si logran mantenerse unidos, se esperan duras batallas.

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