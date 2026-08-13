Exguardameta mexicano defiende a los futbolistas argentinos 

Una de las rivalidades recientes en el mundo del fútbol la protagonizan México y Argentina. Es un combativo enfrentamiento deportivo dentro y fuera del campo. En medio de ese contexto Miguel Fraga salió en defensa de la imagen de los futbolistas argentinos. Fraga la comparó con las llegadas de europeos a México.

Miguel Fraga jugó gran parte de su carrera en México. Salvo una experiencia en Guatemala, Fraga defendió los colores de clubes como Monarcas Morelia, Venados, Tijuana, Toros Neza, Delfines FC, Querétaro, Atlas, Pumas de la UNAM, Correcaminos, Mazatlán Mineros y Puebla.

El guardameta nacido en Morelia tuvo la oportunidad de compartir vestuario con muchos futbolistas extranjeros. Fraga vio de primera mano cómo es el trato con los “rivales” argentinos. El exjugador mexicano los reivindicó.

“El argentino, tanto que critica la gente, es muy facherón, te motiva. Por eso viene Almeyda a Chivas con los mexicanos y los motiva, por eso Milito está ahí ahorita y se tiran de cabeza”, inició Fraga en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Fraga explicó que a pesar de el ego que pueden tener los futbolistas argentinos, son buenos compañeros e intentan ayudar al grupo a mejorar. No hay egoísmo en el reparto de conocimientos.

“El argentino es un poco ególatra, pero te dice: ‘Lo hice, lo sé hacer, pero te voy a ayudar y te voy a enseñar’”, recordó.

Distanciamiento con europeos

Miguel Fraga considera que el trato es muy distinto al de un futbolista europeo. Fraga puntualizó en los españoles. El exguardameta habló desde su experiencia y considera que no hay una gran cercanía y sus rendimientos no han sido tan influyentes en sus equipos.

“El español es muy autoritario, en mi experiencia. ‘Todo lo he hecho mal y tú vienes a decirme cómo hacerlo’. Dime de un español que le haya ido bien en México, que la haya roto. Que yo recuerde, todos pasaron y se fueron así“, explicó.

Varios jugadores españoles han probado suerte en la Liga MX en las últimas temporadas. Entre ellos destacan los nombres de Sergio Ramos, Óliver Torres, Rubén Duarte, Fran Villalba, Pau López, Sergio Canales, Unai Bilbao, Álvaro Fidalgo, entre otros.

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