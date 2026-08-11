Esteban Solari se aparta de las críticas a la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 es un torneo atractivo que mide el nivel de clubes mexicanos y equipos estadounidenses. Sin embargo, el principal cuestionamiento a su formato es el hecho de que gran parte de los juegos se desarrollen en territorio estadounidense. A pesar de las críticas, Esteban Solari se desmarca de esos señalamientos.

Varias personalidades del deporte han cuestionado el “factor” localía porque le da una ventaja a los equipos de Estados Unidos. Algunos futbolistas de la Liga MX se han pronunciado sobre ello. Esteban Solari valida sus inquietudes, pero pide seguir adelante.

“Antes que nada son perspectivas válidas de una persona que jugó muchos años en el fútbol y que sabe perfectamente lo que es la experiencia de jugar de local y de visita, hay que escucharla y respetarla. A partir de ahí, como yo vivo las cosas, me adapto a las reglas del juego, acá las reglas están puestas desde el comienzo y no nos queda otra que venir y dar nuestra mejor versión”, explicó el estratega argentino.

?? PUMAS SABE QUE ESTÁ EN DEUDA



Esteban Solari reconoció que los universitarios volvieron a quedar a deber en la Leagues Cup, pero confía en que pronto podrán darle una alegría a su afición.



Juninho también fue claro: jugar siempre como visitante no es excusa. ? pic.twitter.com/ad2Zsk96Ar — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2026

Esteban Solari considera que este escenario es positivo para afrontar compromisos complicados en situaciones adversas. A pesar de que la Leagues Cup es un torneo importante, es un campeonato de menor importancia que los torneos continentales avalados por las entidades federativas.

“Lo mejor que nos puede pasar es adaptarnos y tratar de sacarle provecho a estas experiencias que son difíciles, un ser humano es empático, siente la localía y la visita y en la medida que uno avanza hay que aprender a competir en inferioridad (…) Sí es verdad que es difícil, pero miramos qué podemos hacer para ser un mejor equipo el partido que sigue”, agregó.

Pumas no supo adecuarse

Esteban Solari no utilizó el factor de la localía como una excusa al bajo rendimiento de los Pumas de la UNAM en la Leagues Cup 2026. El conjunto mexicano no ha sumado ningún punto en dos presentaciones.

El primer partido fue una goleada de Charlotte 3-0 en el Bank of America Stadium. La segunda jornada fue otra caída, pero esta vez en el TQL Stadium 2-0 contra Cincinnati. Los auriazules finalizaran su participación en la primera ronda el miércoles 12 de agosto contra Columbus Crew. Este duelo será desarrollado en el ScottsMiracle-Gro Field.

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