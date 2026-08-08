Sin rendirse: José Juan Macías está cerca de su regreso

José Juan Macías fue por momentos una gran promesa del fútbol mexicano. Pero las lesiones cortaron la proyección del delantero mexicano. “JJ” está cerca de regresar a las canchas tras casi un año de ausencia.

En noviembre de 2025, José Juan Macías sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial. Es estimaba que su recuperación le llevaría cerca de 9 meses.

“El puente entre una lesión y un regreso no se cruza de un día para otro. Se construye con disciplina, constancia y la decisión de volver a empezar, incluso cuando nadie está mirando”, escribió Macías en sus redes sociales.

La recuperación de José Juan Macías ha sido lenta, pero todo parece indicar que ha ido mejorando tal y como se preveía. El preparador física de “JJ” también ofreció sus consideraciones sobre el avance del delantero mexicano.

“Han sido siete meses de trabajo resumidos en poco más de un minuto, siete meses de trabajo, disciplina y resiliencia. El avance en el gimnasio se vio cada día, pero en este video se ve en cada segundo. Todo listo para regresar. Gracias por toda la confianza que han tenido en mí”, reveló.

El club con el que Macías retomaría la actividad son los Pumas de la UNAM. Según informaciones de Transfermarkt, José Juan Macías tiene un contrato vigente con el conjunto universitario hasta diciembre de 2027. Macías aún tendría tiempo para demostrar que aún le queda fútbol a sus 26 años.

Historia de lesiones de Macías

En 2020 comenzaron los problemas físicos de José Juan Macías. En esta fecha el delantero mexicano sufrió problemas inguinales y hasta la fecha ha tenido tres roturas de ligamento y dos lesiones de rodilla.

Se estima que desde 2020 José Juan Macías ha estado fuera de las canchas, en medio de rehabilitaciones, durante 860 días aproximadamente. “JJ” sigue siendo un futbolista joven, pero la salud física debe acompañarlo. Al menos, desde el punto de vista mental, Macías ha demostrado su temple.

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