Pumas fue goleado y Esteban Solari considera que su equipo no sabe competir a nivel internacional

Los Pumas de la UNAM empezaron con el pie izquierdo su paso por la Leagues Cup 2026. El conjunto auriazul cayó 3-0 contra Charlotte FC en un partido que se desarrolló en el Bank of America Stadium de Charlotte. Esteban Solari considera que sus dirigidos deben “aprender a competir” en estos escenarios.

A pesar del abultado resultado, en términos generales fue un partido parejo. Ambos tuvieron 6 remates al arco y la posesión de la pelota fue levemente a favor de los locales con un 55%. Pero la efectividad de cara al gol de Brandt Bronico, Archie Goodwin y Tiger Smalls marcaron la diferencia.

Esteban Solari considera que este equipo debe aprender a competir en instancias internacionales. No deja de hacer ruido este análisis porque es un club que viene de ser finalista en el último torneo local.

“Es desafiante, pero hay que aprender a competir a nivel internacional. Es algo que no se logra de la noche a la mañana; el jugador necesita una adaptación rápida. Mucho de la adaptación es llegar, tratar de competir, ser un poco intenso”, dijo el estratega argentino tras el partido.

Esteban Solari habla sobre la goleada que recibió Pumas en su debut en la Leagues Cup 2026 ????#Pumas #LeaguesCup #Deportes #LigaMX pic.twitter.com/og22SJoet3 — Deportrece (@SomosDeportrece) August 5, 2026

Esteban Solari espera que sus jugadores tomen como aprendizaje el partido en el Bank of America Stadium. El argentino quiere un cambio de intensidad y mentalidad de juego en el próximo compromiso ante Cincinnati .

“Eso es un aprendizaje; el jugador tiene que saber que aquí se juega el físico, fuerte, tiene que estar preparado para iniciar el partido con la misma potencia que el rival. Tenemos que aprender de esta noche”, agregó.

Inicio irregular de los Pumas

Esteban Solari ya tiene tres partidos en el banquillo de los Pumas de la UNAM. El estratega argentino acumula dos goleadas en contra. Además de la derrota con Charlotte, los auriazules debutaron en la Liga MX con una caída 0-3 contra los Tuzos del Pachuca.

Sin embargo, en la siguiente jornada lograron reponerse en condición de visitante. Con goles de Robert Morales, Guillermo Martínez y un triplete de Juninho, los Pumas vencieron 1-5 a los Bravos de Juárez.

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