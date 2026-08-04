Enner Valencia entra en el radar de Boca Juniors

Los Tuzos del Pachuca han contratado a grandes delanteros sudamericanos a lo largo de su historia. El conjunto mexicano tuvo a un joven Enner Valencia en 2014. Luego de su paso por Europa, el ecuatoriano regresó a México. Para el Apertura 2026 no estará con el equipo. Argentina sería su destino.

Enner Valencia llegó a México e 2014. Luego, el delantero ecuatoriano forjó una gran carrera en Europa en clubes de la talla del West Hampa United, Everton, Fenerbahce y un paso por el Internacional de Brasil.

Con 36 años Enner Valencia busca nuevos objetivos. El delantero sudamericano terminó su contrato con el Pachuca en julio. Tras el Mundial de 2026, Valencia se convirtió en agente libre y de esta forma cerró su ciclo con los Tuzos. Valencia acumuló 47 partidos con el Pachuca en los que pudo marcar 26 goles y conceder 3 asistencias.

Enner Valencia disputó 22 partidos con la camiseta de Pachuca en la temporada 2025-26 y convirtió 8 goles. Pasen y vean: pic.twitter.com/vPrqCE0VJ8 — Bestia Genovesa (@BestiaGenovesa) August 4, 2026

El destino sería Boca Juniors

El fútbol argentino es un lugar predilecto para jugadores y entrenadores de la Liga MX. Este podría ser el nuevo reto de Enner Valencia. Según informaciones del diario Olé, Valencia llegaría a Boca Juniors.

“En la noche del lunes Olé pudo acceder al nombre del jugador apuntado para reforzar la delantera: Enner Valencia, el ecuatoriano tres veces mundialista que viene de quedar libre después de su paso por Pachuca de México y que jugó los cuatro partidos de su selección en la Copa del Mundo”, informó el portal argentino.

??Informa @gonzalosuli en @DiarioOle que resta que se terminen de pulir detalles para ENNER VALENCIA (36 años) vista la camiseta del Xeneize. ?



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El reporte detalla que este no es un acercamiento aislado. La directiva Xeneize y el entorno del jugador habrían mantenido conversaciones para avanzar en la contratación del ecuatoriano. Sin embargo, Boca Juniors debería hacer algunos movimientos internos para darle espacio a esta contratación.

“La negociación lleva días y tenía pendiente la resolución acerca del cupo de extranjeros, liberado por la venta resuelta también este lunes de Marcelo Saracchi y ahora resta que se terminen de pulir detalles para que el goleador de 36 años se calce la azul y oro”, agrega el reporte.

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