Trabajar en EE.UU. tras graduarse costaría $100,000 con plan de Trump

La administración de Donald Trump evalúa una medida que podría cambiar por completo el panorama para miles de estudiantes extranjeros. La propuesta contempla cobrar una tarifa de $100,000 a quienes deseen acceder al programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT), mecanismo que permite a los recién graduados obtener experiencia laboral en el país antes de buscar una visa de trabajo.

De concretarse, especialistas advierten que el elevado costo convertiría el acceso al mercado laboral estadounidense en un privilegio al alcance de muy pocos y restaría competitividad a universidades, empresas tecnológicas y centros de innovación que dependen del talento internacional.

The Wall Street Journal reportó que la iniciativa aún se encuentra bajo análisis dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y todavía no cuenta con la aprobación definitiva de la Casa Blanca.

Una tarifa que podría ahuyentar al talento internacional

El programa OPT permite que estudiantes extranjeros trabajen hasta 12 meses en el área relacionada con sus estudios, mientras que quienes cursaron carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) pueden extender ese periodo 24 meses adicionales.

Sin embargo, la posibilidad de imponer un cobro de $100,000 ha encendido las alertas entre universidades, abogados migratorios y empresas, que consideran la propuesta un duro golpe para la competitividad del país.

“La tarifa aún está en discusión dentro del Departamento de Seguridad Nacional y no está claro si la Casa Blanca la aprobará“, escribió Michelle Hackman en The Wall Street Journal. La periodista también señaló que todavía no se ha definido si el pago recaería en los estudiantes, las universidades o los empleadores.

Expertos aseguran que la medida afectaría la innovación

Diversos estudios contradicen uno de los argumentos utilizados por quienes buscan restringir estos programas.

Una investigación de la National Foundation for American Policy, elaborada por la economista Madeline Zavodny, concluyó que “no hay evidencia de que los estudiantes extranjeros que participan en el programa OPT reduzcan las oportunidades laborales para los trabajadores estadounidenses”.

El análisis incluso encontró que las regiones con mayor presencia de estudiantes internacionales en programas STEM registran menores niveles de desempleo entre trabajadores altamente calificados y generan más innovación, creación de empresas y desarrollo tecnológico.

La propuesta forma parte de una serie de restricciones impulsadas por la administración Trump hacia los estudiantes extranjeros, entre ellas cambios en las reglas de las visas H-1B y nuevos límites para la permanencia de alumnos internacionales en territorio estadounidense.

Aunque la iniciativa aún no es oficial, expertos consideran que un cobro de $100,000 podría provocar que miles de jóvenes opten por estudiar en países con políticas migratorias más flexibles, debilitando el liderazgo educativo y tecnológico del país.

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