Trump endurece visas de turismo con fianzas de hasta $20,000 para unos 50 países

El Gobierno de Estados Unidos impondrá fianzas de hasta $20,000 a ciudadanos de alrededor de 50 países que soliciten visas de turismo y negocios, como parte de una estrategia para reducir los casos de permanencia más allá del tiempo autorizado.

Nuevos requisitos para las visas

La medida convierte en permanente un programa piloto que comenzó en agosto del año pasado y se aplicará a quienes tramiten visas B-1/B-2, utilizadas para viajes de turismo o actividades de negocios.

Los países afectados pertenecen, en su mayoría, a África occidental y oriental, entre ellos Nigeria, Etiopía, Benín, Cabo Verde y Uganda. También se incluyen Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela en el continente americano.

De acuerdo con el aviso publicado en el Registro Federal, la disposición entrará en vigor el próximo lunes y permitirá que los funcionarios consulares determinen el monto de la garantía, que podrá ser de $10,000, $15,000 o $20,000, dependiendo de cada caso.

Buscan reducir la permanencia irregular

Bajo este esquema, los solicitantes deberán cubrir la fianza antes de obtener la visa. El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, y será reembolsado una vez que el viajero concluya su estancia en Estados Unidos dentro del tiempo permitido.

Según el Departamento de Estado, la medida forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para reducir la inmigración y se enfoca en países cuyos ciudadanos registran mayores índices de permanencia después del vencimiento de sus visas.

La dependencia informó que, durante el primer año del programa piloto, unas 20,000 personas fueron identificadas para cubrir la fianza y aproximadamente la mitad desistió de continuar con el trámite.

Asimismo, el Gobierno aseguró que la iniciativa provocó una reducción del 83% en la emisión de visas de turismo y negocios para los países incluidos.

No obstante, organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que esta política representa una barrera económica para quienes buscan ingresar legalmente a Estados Unidos, especialmente ciudadanos de países con menores recursos y de mayoría afrodescendiente.

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