EE.UU. impone fianzas de hasta $15,000 dólares a solicitantes de visas de otros 12 países

Con el objetivo de frenar la inmigración hacia Estados Unidos, el Departamento de Estado dio a conocer que en breve les impondrá fianzas de hasta $15,000 dólares a los solicitantes de visas de una docena de países.

A través de un comunicado se informó que, a partir del 2 de abril, los solicitantes de visa de Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez deberán pagar una fianza para obtener visas B1 o B2. Dicho documento les permite a los viajeros extranjeros ingresar a Estados Unidos con fines comerciales, médicos o turísticos.

De esta manera, la lista de naciones a cuyos ciudadanos se les pide una fianza para garantizar su retorno en el tiempo establecido evitando que radiquen ilegalmente en territorio estadounidense se eleva a 51.

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, indicó que el Departamento de Estado ha otorgado mil visas bajo el programa de fianzas y 97% de los extranjeros que depositaron dinero como garantía de su retorno en una fecha determinada han cumplido con lo estipulado recuperando la fianza.

“El programa de fianzas para visados ya ha demostrado su eficacia para reducir drásticamente el número de beneficiarios de visados que se quedan más tiempo del permitido y permanecen ilegalmente en Estados Unidos”, mencionó.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), dependiendo de las circunstancias de cada solicitante, las autoridades estadounidenses fijan el monto de fianza que deben depositar y por ello pueden ser de $5,000, 10,000 o hasta 15,000 dólares, esto a consideración del funcionario consular que supervisa cada caso de manera particular.

Mientras que en muchos países no se les cobra a los estadounidenses su ingreso, para algunos extranjeros será complicado reunir la fianza para una visa exigida por el Departamento de Estado. (Crédito: David Goldman / AP)

El Departamento de Estado proyecta que la puesta en marcha del programa de fianzas para otorgar visas representa un ahorro anual para el gobierno de hasta $800 millones de dólares.

Dicha suma deriva del costo que implica la deportación de extranjeros viviendo ilegalmente en territorio estadounidense.

De acuerdo con el sitio web del Departamento de Estado, la lista completa de países cuyos ciudadanos deben depositar una fianza para obtener una visa estadounidense son:

Argelia, Angola, Antigua, Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Camboya, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bisáu, República Kirguisa, Lesoto, Malaui, Mauritania, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

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