Muere luchador mexicano en plena función al lanzarse de la tercera cuerda

La lucha libre mexicana se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte del luchador Piloto Suicida, quien perdió la vida durante una función celebrada este domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua. El gladiador, identificado como José Calzada Salazar, sufrió un fatal accidente mientras realizaba un lance de espaldas desde la tercera cuerda ante decenas de aficionados presentes en la Arena Internacional.

El fallecimiento del luchador de 56 años generó conmoción entre aficionados y miembros del pancracio nacional, especialmente en la región lagunera, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional entre Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango.

Así ocurrió el accidente del luchador Piloto Suicida en Ciudad Juárez

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 24 de mayo en la Arena Internacional, ubicada en el cruce de las calles José Méndez y Juan N. Zubirán, en la colonia Monterrey de Ciudad Juárez.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, Piloto Suicida intentó ejecutar un vuelo desde la tercera cuerda; sin embargo, un error en el impulso provocó que cayera de espalda y cabeza sobre el piso de concreto, además de impactar cerca de una zona donde se encontraba parte del público.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acudieron rápidamente al recinto tras recibir reportes sobre una persona inconsciente durante la función deportiva.

Revelan momento en que el luchador de 56 años "Piloto Suicida" perdió la vida al lanzarse y caer de cabeza en la Arena Internacional #CiudadJuárez pic.twitter.com/3rkc1nxjQf — netnoticias.mx (@netnoticiasmx) May 25, 2026

Paramédicos intentaron reanimar al gladiador

Tras el accidente, paramédicos ingresaron al ring para atender de emergencia al luchador, mientras el inmueble era desalojado por seguridad.

Según informes preliminares de las autoridades, el impacto habría provocado una lesión cervical fatal, por lo que el gladiador perdió la vida prácticamente de manera instantánea.

Trabajadores del Servicio Médico Forense realizaron posteriormente el levantamiento del cuerpo, mientras peritos de la Fiscalía Zona Norte efectuaron las diligencias correspondientes dentro del inmueble.

Clausuran la Arena Internacional tras la muerte del luchador

Luego del incidente, personal de Protección Civil municipal colocó sellos de clausura en la Arena Internacional y solicitó al propietario presentar permisos de operación, así como el plan de contingencia correspondiente.

Las autoridades señalaron que dichos documentos no pudieron ser mostrados al momento de la inspección realizada tras la tragedia ocurrida durante la función de lucha libre.

Arena Olímpico Laguna despide a Piloto Suicida con emotivo mensaje

Tras confirmarse la muerte del gladiador, la Arena Olímpico Laguna de Gómez Palacio, uno de los recintos donde Piloto Suicida construyó gran parte de su carrera, publicó un mensaje de despedida en honor al luchador lagunero.

“Hoy despedimos a un gladiador que formó parte de la historia de nuestra arena y del corazón de la afición lagunera. Su legado vivirá por siempre en cada aplauso, cada batalla y cada recuerdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz”, se lee en su cuenta de Facebook.

La muerte de Piloto Suicida impactó al mundo de la lucha libre mexicana. Aficionados, promotores y luchadores comenzaron a expresar mensajes de condolencia en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento del gladiador lagunero, quien era reconocido por su entrega y lances sobre los encordados.

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