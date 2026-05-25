Autoridad de bomberos de OCFA elimina riesgo de explosión en el condado de Orange

Quedó eliminado el riesgo de una explosión masiva del tanque que almacena una sustancia química altamente tóxica en la ciudad de Garden Grove, informó la mañana de este lunes la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

En las redes sociales, la OCFA dijo que se había eliminado el riesgo de una explosión masiva en el tanque que almacena alrededor de 7,000 galones de metacrilato de metilo en las instalaciones de KGN Aerospace, en Garden Grove.

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (massive explosion) has been eliminated, there is still an ongoing threat to public safety. There is still no chemical leak, as verified by continuous atmospheric monitoring. — OCFA (@OCFireAuthority) May 25, 2026

“Se eliminó el riesgo de explosión masiva por expansión de vapor de líquido en ebullición, pero todavía existe una amenaza para la seguridad pública. No se ha detectado ninguna fuga química, según lo verificado mediante el monitoreo atmosférico continuo”, dijo la OCFA en las redes sociales.

La OCFA anunció que se ofrecerá más información en una conferencia de prensa.

Más de 50,000 personas permanecen bajo órdenes de evacuación ante el peligro de una explosión o por una fuga de 7,000 galones de la peligrosa sustancia química, en un incidente que motivó la emisión de un estado de emergencia por el gobernador de California, Gavin Newsom.

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