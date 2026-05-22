California aparece entre los estados donde suben las “casas zombie”: qué significa para los barrios

California no lidera el ranking nacional de “casas zombie“, pero sí aparece entre los estados donde el fenómeno volvió a crecer. Un análisis de ATTOM sobre ejecuciones hipotecarias y viviendas vacantes mostró que el estado registró 313 propiedades zombie en el primer trimestre de 2026, un aumento trimestral de 15.1% entre los estados con al menos 50 casos.

Las llamadas “casas zombie” son viviendas que están en proceso de ejecución hipotecaria y fueron abandonadas por sus propietarios antes de que termine el trámite legal. En esos casos, la propiedad queda vacía, puede deteriorarse y convertirse en un problema para el vecindario.

En California, las zombie foreclosures representaron 2.1% de las propiedades residenciales en proceso de foreclosure durante el primer trimestre. La tasa está por debajo del promedio nacional de 3.27%, pero el aumento trimestral ubica al estado entre los mercados donde el fenómeno merece atención.

Para compradores, una casa zombie puede representar una oportunidad, pero también un riesgo: suelen requerir reparaciones, revisión legal y claridad sobre deudas. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Los condados de California señalados por ATTOM

En el ranking estatal de ATTOM, California aparece en el puesto 42 por tasa de zombie foreclosures. Los condados destacados dentro del estado son:

Riverside

Los Ángeles

San Luis Obispo

San Diego

El dato no significa que esos condados tengan una crisis de viviendas abandonadas. Significa que, dentro de California, figuran entre las zonas con mayor peso relativo en este tipo de propiedades vacantes vinculadas a procesos de ejecución hipotecaria.

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Los Ángeles: una de las tasas más bajas entre grandes áreas metropolitanas

Un dato importante para matizar el panorama: el área metropolitana de Los Ángeles aparece entre las grandes zonas con menor tasa de casas zombie dentro del universo de propiedades en foreclosure. ATTOM ubicó a Los Ángeles con una tasa de 2.2%, por debajo de ciudades como Cleveland, Baltimore, St. Louis, Akron e Indianapolis, que mostraron las tasas más altas entre las áreas metropolitanas analizadas.

Esto permite leer el dato con más precisión: California registró un aumento trimestral, pero Los Ángeles no aparece como uno de los epicentros nacionales del problema.

Por qué importan las casas zombie

El impacto de estas viviendas suele sentirse a escala de barrio. Una casa abandonada puede quedar sin mantenimiento, acumular maleza, atraer vandalismo o reducir la percepción de seguridad en la cuadra. También puede afectar el valor de propiedades cercanas si el deterioro se prolonga.

ATTOM define la tasa de zombie foreclosure como el porcentaje de propiedades en proceso de ejecución hipotecaria que están vacantes porque el propietario abandonó la vivienda antes de que el foreclosure se complete.

El estado sigue por debajo del promedio nacional en tasa de zombie foreclosures, y Los Ángeles aparece entre las áreas metropolitanas con porcentajes más bajos. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Un fenómeno que sigue siendo pequeño

A nivel nacional, el reporte de ATTOM mostró que 230,401 propiedades residenciales estaban en proceso de foreclosure en el primer trimestre de 2026. De ellas, 7,540 eran consideradas zombie homes, equivalentes al 3.27% de las viviendas en ejecución hipotecaria.

La firma también señaló que la vacancia residencial general se mantiene baja: 1.33% de las propiedades residenciales del país estaban vacías al inicio del año, prácticamente igual que el trimestre anterior y que el primer trimestre de 2025.

Qué deberían mirar propietarios y compradores

Para compradores, una casa zombie puede representar una oportunidad, pero también un riesgo: suelen requerir reparaciones, revisión legal y claridad sobre deudas, gravámenes o estado del proceso hipotecario.

Para vecinos y propietarios, la señal de alerta no es solo que exista una vivienda abandonada, sino que permanezca mucho tiempo sin mantenimiento. En esos casos, conviene revisar registros públicos del condado, reportar problemas de seguridad o salubridad a la ciudad y verificar si la propiedad está en proceso de foreclosure.

En resumen, el crecimiento de las casas zombie en California no apunta a una crisis inmobiliaria generalizada, pero sí muestra una presión que puede sentirse de manera localizada. La clave está en el barrio: una cifra estatal puede parecer pequeña, pero una propiedad abandonada en una cuadra concreta puede cambiar la seguridad, el valor y la calidad de vida de quienes viven cerca.

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