ICE cambia su estrategia de redadas: los lugares donde está arrestando inmigrantes en EE.UU.

Las operaciones de inmigración en Estados Unidos están cambiando. Además de las redadas en lugares de trabajo o los arrestos en viviendas, agentes de ICE están deteniendo a inmigrantes durante controles de tránsito, en aeropuertos, tribunales y hasta cuando se presentan a citas rutinarias relacionadas con sus propios casos migratorios.

La estrategia está ayudando a llevar los arrestos a niveles récord. En agosto, las detenciones de inmigrantes llegaron a casi 51,000 en todo Estados Unidos, el tercer récord mensual consecutivo, según datos preliminares del gobierno analizados por Reuters.

El cambio más importante no parece estar únicamente en la cantidad de operativos, sino en la forma de localizar a las personas.

Los lugares donde ICE está realizando arrestos

Durante el verano, agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) trabajaron junto a policías locales en controles de tránsito y realizaron arrestos en viviendas y lugares de trabajo. Pero Reuters identificó otros escenarios que adquieren cada vez mayor importancia:

Aeropuertos.

Tribunales de inmigración.

Citas rutinarias con autoridades migratorias.

Viviendas.

Lugares de trabajo.

Controles de tránsito realizados junto a policías locales.

La expansión se apoya además en un mayor intercambio de información entre agencias federales, nuevas herramientas tecnológicas y una cooperación más amplia con fuerzas policiales estatales y locales.

No significa que cualquier persona que acuda a uno de estos lugares vaya a ser detenida, pero sí refleja un cambio importante en el alcance de las operaciones migratorias.

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Aeropuertos: información de TSA termina en arrestos de ICE

Uno de los datos más llamativos tiene que ver con los aeropuertos. Según Reuters, ICE ha utilizado información proporcionada por la Transportation Security Administration (TSA) para identificar a personas que anteriormente habían excedido el tiempo autorizado por sus visas.

Más de 1,200 personas fueron arrestadas por ICE después de alertas de TSA hasta principios de junio, de acuerdo con datos internos del gobierno revisados por Reuters.

Algunos de los inmigrantes identificados posteriormente habían iniciado procesos para regularizar su situación, incluyendo solicitudes de asilo o peticiones de residencia mediante familiares estadounidenses.

La investigación relata, por ejemplo, el caso de una pareja de 62 y 64 años detenida recientemente en el aeropuerto de Birmingham, Alabama, después de regresar de un viaje familiar dentro de Estados Unidos. Ambos tenían permisos de trabajo y peticiones pendientes de residencia permanente patrocinadas por uno de sus nietos ciudadanos estadounidenses.

ICE también realiza arrestos durante citas migratorias

Otro cambio particularmente relevante para las familias inmigrantes es la presencia de ICE en procedimientos que antes podían percibirse principalmente como administrativos. Reuters confirmó arrestos en tribunales de inmigración y citas rutinarias con autoridades migratorias.

Hay una paradoja detrás de esta estrategia: algunas de las personas más fáciles de localizar son precisamente aquellas que entregaron al gobierno su domicilio, teléfono y otros datos personales porque están intentando obtener algún tipo de estatus legal.

Entre ellas puede haber solicitantes de asilo, personas patrocinadas para obtener una Green Card por familiares ciudadanos estadounidenses y migrantes cuyo estatus temporal fue posteriormente revocado.

Tener una solicitud migratoria pendiente, sin embargo, no equivale automáticamente a tener protección frente a una detención de ICE. La situación depende del historial y estatus migratorio específico de cada persona.

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Tener una cita con inmigración sigue siendo una obligación

El aumento de arrestos en este tipo de lugares no significa que una persona deba simplemente dejar de presentarse a una cita oficial. ICE advierte en su propio portal que las personas sujetas a procedimientos migratorios deben acudir a sus audiencias judiciales y a las citas de las oficinas de campo que correspondan a las condiciones de su liberación.

Faltar a una audiencia de inmigración puede tener consecuencias graves para el caso e incluso derivar en una orden de deportación.

Las personas preocupadas por el riesgo de una detención deberían revisar su situación particular con un abogado de inmigración antes de una audiencia, viaje o cita oficial.

Menos de uno de cada cuatro arrestados en julio tenía condenas penales

La composición de las detenciones también está cambiando. Aunque la administración del presidente Donald Trump sostiene que su estrategia de deportaciones prioriza a delincuentes peligrosos, las cifras obtenidas por el Deportation Data Project y analizadas por Reuters muestran que las personas con condenas penales representaron menos de una cuarta parte de los arrestos realizados en julio.

En diciembre de 2024, antes del inicio del segundo mandato de Trump, esa proporción era cercana al 60%. También aumentaron los arrestos de personas que no tienen una orden final de deportación.

Muchas mantienen solicitudes de asilo u otros procedimientos legales abiertos, lo que ayuda a explicar otro fenómeno llamativo.

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Los arrestos baten récords, pero las deportaciones no crecen al mismo ritmo

Mientras los arrestos alcanzaron casi 51,000 en agosto, las deportaciones permanecieron relativamente estables, con un promedio cercano a 1,200 personas por día. Según Reuters, parte de la diferencia se explica porque cada vez más detenidos tienen procesos migratorios pendientes y pueden disputar su detención o deportación ante los tribunales.

También existen obstáculos logísticos: disponibilidad limitada de vuelos, restricciones impuestas por algunos países para recibir deportados y procedimientos legales que deben resolverse antes de que una persona pueda ser expulsada.

El resultado es una estrategia migratoria con un alcance cada vez mayor: ICE está arrestando más personas y utilizando más fuentes de información para localizarlas, incluso en espacios vinculados al propio sistema migratorio estadounidense.

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