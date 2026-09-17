Trump detiene su mitin al ver que expulsan a una manifestante: “¡Oh, oh, es una mujer!”

El presidente Donald Trump vivió un momento inesperado durante su mitin en Gastonia, Carolina del Norte, cuando una mujer comenzó a protestar y fue escoltada fuera del lugar por agentes de seguridad.

El incidente ocurrió apenas unos minutos después de que Trump iniciara su discurso como parte del respaldo al candidato republicano al Senado Michael Whatley. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la interrupción provocó abucheos entre parte de los asistentes.

Trump inicialmente preguntó qué estaba ocurriendo y pidió identificar a la persona que estaba provocando la reacción del público.

“¿Qué tienen, un tipo malo o un tipo bueno ahí?”, preguntó el presidente, según la transcripción del discurso recopilada por Roll Call/Factbase. Después insistió: “¿Dónde está? ¿Quién es? Muéstramelo”.

A female protester was escorted out of President Trump's rally in Gastonia, North Carolina, on Wednesday.



“She’s going home to mama," Trump said to the crowd as the woman was removed. The president was in North Carolina campaigning alongside Republican Senate nominee Michael? pic.twitter.com/KoNjcQHQZL — CBS News (@CBSNews) September 17, 2026

La situación cambió cuando Trump se dio cuenta de que la persona era una mujer. Para entonces, la manifestante ya estaba siendo retirada del mitin por la policía, según The Daily Beast.

Trump habló de la madre de la mujer

Una vez que la manifestante fue sacada del lugar, Trump hizo un comentario sobre su familia mientras el acto continuaba.

“Ella se va a casa con mamá, que está viendo esto ahora”, dijo el presidente, de acuerdo con la transcripción de su discurso. Trump agregó que, según su propia descripción de la escena, la madre estaría molesta con su hija.

El comentario no fue acompañado por información pública que confirmara quién era la mujer, cuál era su motivo específico para protestar o si su madre realmente estaba viendo el evento. El medio antes citado señaló precisamente que Trump presentó esa situación como una posibilidad mientras reaccionaba a la interrupción.

Después de esos comentarios, Trump retomó el contenido político de su discurso. El mitin tenía como objetivo respaldar a Michael Whatley, quien busca llegar al Senado por Carolina del Norte y compite contra el exgobernador demócrata Roy Cooper.

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