JD Vance vuelve a chocar con manifestantes: ya van dos actos marcados por protestas

La campaña del senador republicano Roger Marshall en Kansas tuvo un momento incómodo cuando JD Vance fue interrumpido por un manifestante que cuestionó el historial del candidato con sus antiguos pacientes.

El episodio ocurrió durante un acto de MAGA Inc. en Olathe, donde Vance acudió para respaldar a Marshall, quien busca conservar su escaño en el Senado. En medio del discurso, un hombre comenzó a gritar: “¡Demanda a sus pacientes!”.

El manifestante fue retirado del lugar por personal de seguridad mientras simpatizantes de Trump comenzaron a corear “USA”. Vance aprovechó entonces la interrupción para defender a Marshall y descalificar las acusaciones.

“Decidió venir y mentir sobre mi muy querido amigo Doc Marshall”, dijo el vicepresidente, antes de asegurar que el senador ha defendido a los estadounidenses comunes durante su trayectoria política.

El intercambio ocurre mientras Marshall enfrenta una creciente controversia por su pasado como médico.

Más de 700 pacientes fueron demandados

Una investigación publicada la semana pasada por The New York Times reveló que Marshall, durante sus años como obstetra y ginecólogo en Kansas, presentó demandas contra más de 700 pacientes por facturas médicas pendientes.

El análisis de miles de páginas de expedientes judiciales encontró que 81 pacientes fueron arrestados después de no presentarse a citas judiciales relacionadas con esas deudas. En otros 13 casos, los abogados de Marshall solicitaron órdenes de arresto, aunque los registros no permiten confirmar si esas personas fueron detenidas.

Las deudas iban desde varios miles de dólares hasta apenas $101, mientras que los expedientes muestran que algunas cuentas acumulaban un interés anual de 18%. También hubo casos de embargos de salarios y cuentas bancarias.

Marshall dejó de ejercer la medicina en 2016, cuando llegó al Congreso, aunque parte de las gestiones relacionadas con el cobro de esas deudas continuaron durante sus primeros años como legislador, según el Times.

Su campaña ha defendido las prácticas de cobro. Payton Fuller, portavoz de Marshall, afirmó que el hospital había proporcionado millones de dólares en atención no compensada y utilizaba procedimientos de facturación y cobro que, según su versión, eran habituales en Kansas.

Vance recuerda otra protesta en Kansas

Durante su respuesta al manifestante, Vance también hizo referencia a otro episodio ocurrido la semana pasada, cuando un hombre interrumpió su discurso en la convención republicana y llevaba una bandera de México.

“La última vez que di un discurso y tuvimos a un tipo que interrumpía, tuvo la cortesía de traer una bandera mexicana para que supiéramos cuál era su postura”, dijo Vance en Olathe.

La referencia retomó un momento que ya había generado atención durante la convención republicana en Dallas. En aquella ocasión, Vance respondió al manifestante con una frase mucho más agresiva, mientras el público reaccionaba con aplausos. Videos que circularon en redes sociales mostraron que el episodio se produjo mientras el vicepresidente hablaba ante la base republicana de cara a las elecciones de medio término.

La nueva interrupción llega en un momento delicado para Marshall. Su rival demócrata, el pastor Adam Hamilton, ya utilizó las revelaciones sobre las demandas por deudas médicas para cuestionar su historial.

“Hay 2,000 versículos en la Biblia que hablan de cuidar a los pobres”, dijo Hamilton durante un debate en la Feria Estatal de Kansas. “Esto no está ocurriendo bajo el mandato de este hombre”, agregó, en referencia a Marshall.

JD Vance just DEPORTED another protester from his event in Kansas:



“The last time I gave a speech and we had a guy who was interrupting, he had the courtesy to bring a Mexican flag so we knew where he stood”



Vance told that protester at the RNC: “If you love Mexico so much, get? pic.twitter.com/uM4o7rcLGb — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 14, 2026

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