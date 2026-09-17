Jueza limita arrestos de ICE sin orden en California: exige demostrar riesgo de fuga

Una jueza federal puso un nuevo límite a los arrestos de inmigrantes sin orden judicial en el sur de California, una decisión que afecta a una región donde las operaciones de control migratorio han aumentado durante el último año.

La jueza de distrito estadounidense Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió a inicios de septiembre una orden judicial preliminar que fue desclasificada la tarde de ayer. La resolución establece que los agentes federales no pueden realizar un arresto civil de inmigración sin una orden judicial a menos que determinen que la persona probablemente se fugue antes de que pueda obtenerse una.

La orden aplica al Distrito Central de California, que incluye siete condados: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

De acuerdo con la información publicada por Associated Press, la jueza indicó que los agentes deben considerar “la totalidad de las circunstancias conocidas por el agente o funcionario” para evaluar la posibilidad de fuga. Además, el gobierno deberá documentar la causa probable que sustente el arresto.

El cambio es relevante porque, según la resolución, el simple hecho de que una persona se encuentre en Estados Unidos sin autorización no basta por sí solo para justificar un arresto sin orden judicial.

La evidencia que revisó la jueza

El caso surgió de una demanda presentada el año pasado por la ACLU del Sur de California, Public Counsel y otros grupos que cuestionaron las prácticas de detención y las operaciones migratorias realizadas en la región.

Los abogados de los demandantes sostuvieron que, en numerosos casos que revisaron, no encontraron documentación que demostrara que los agentes hubieran realizado una evaluación individual sobre el riesgo de fuga.

Durante una audiencia, el abogado del gobierno Daniel Mummolo argumentó que no existe un requisito legal para documentar esa determinación y señaló que los agentes podían evaluar el riesgo “en el acto”, según un memorando de enero de 2026 citado en el proceso.

Frimpong cuestionó esa explicación durante la audiencia. “No ha presentado pruebas de agentes que digan: ‘Sí, no lo anoté, pero sí lo hice’”, respondió, de acuerdo con AP.

La jueza también revisó evidencia en video relacionada con algunos arrestos. En uno de los casos, el gobierno sostuvo que una persona estaba “huyendo” de los agentes. Sin embargo, Frimpong señaló que las imágenes mostraban al hombre caminando a un ritmo normal y utilizando su teléfono antes de que un agente comenzara a interrogarlo.

CalMatters también reportó que la resolución concluyó preliminarmente que los agentes habían realizado arrestos sin evaluar adecuadamente si las personas representaban un riesgo de fuga.

¿Qué cambia para los inmigrantes?

La decisión no significa que ICE ya no pueda detener a personas en el sur de California. El cambio se concentra específicamente en los arrestos sin orden judicial y en las condiciones que deben cumplirse para realizarlos.

La jueza determinó que los agentes deben hacer una evaluación del riesgo de fuga tomando en cuenta las circunstancias conocidas en cada caso. También rechazó la solicitud del gobierno para retrasar la aplicación de la orden mientras analiza una posible apelación.

La abogada de la ACLU del Sur de California, Mayra Joachin, celebró la decisión y afirmó: “Esta orden judicial debería poner fin a cientos, o incluso más, de arrestos ilegales que continúan en todo el sur de California”. También dijo que el grupo vigilará el cumplimiento de la resolución.

La decisión llega después de que jueces federales en Portland, Colorado, Washington D.C. y el Distrito Este de California bloquearan prácticas similares relacionadas con arrestos migratorios sin orden.

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