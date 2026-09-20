El demócrata Abdul El-Sayed arremete en contra de J.D. Vance y le reprocha temerle a Donald Trump

A medida que se acercan las elecciones intermedias, la guerra de descalificaciones entre Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, y James David Vance, vicepresidente de la nación, va en ascenso.

El político de raíces egipcias cuya victoria frente a Haley Stevens por un estrecho margen en las primarias del Partido Demócrata, despertó la alerta de los conservadores ante el temor de que pueda convertirse en legislador imponiéndose a Mike Rogers, ex representante por Michigan.

De ahí es quesurgen fuertes críticas por parte del presidente Donald Trump y del vicepresidente J.D. Vance hacia el político musulmán en ascenso.

Para el magnate neoyorquino, El-Sayed no es más que un “loco, yihadista y comunista perdedor que odia a los judíos e Israel”.

De hecho, el ataque de Trump surge debido a que el candidato demócrata exige poner fin a la ayuda militar estadounidense brindada por décadas a Israel.

“Déjenme decirles qué es lo malo. Lo malo es la idea de iniciar guerras cuando hay paz. Lo malo es la idea de privar a la gente de su atención médica cuando no tienen absolutamente ninguna otra opción. Lo malo es hacer eso para poder aprobar una reducción de impuestos para los multimillonarios”, señaló recientemente El-Sayed sobre los comentarios dirigidos por el jefe de nación hacia su persona.

Donald Trump ha evidenciado no siempre estar a favor de las ideas de James David Vance, esto pese a ser su vicepresidente. (Crédito: Alex Brandon / AP)

No obstante, el vicepresidente muy a menudo también opta por arremeter en su contra tratando de exponerlo frente a la ciudadanía como una opción inadecuada para elegir en la boleta electoral.

En respuesta, durante una entrevista concedida al sitio web TMZ DC, el demócrata de 41 años le reprochó al conservador de Ohio temerle a Trump al grado de no hacerle ver lo inadecuadas y hasta dañinas que resultan para el futuro del país algunas de sus políticas.

“Hablas mucho. Fuiste a la Universidad Estatal de Ohio. Ni siquiera sabías cómo manejar el trofeo cuando lo levantaste, ¿verdad? ¿Y ahora estás en qué? ¿Como dopado con terapia de reemplazo de testosterona? Yo soy totalmente natural, hermano.

Mi problema contigo es que andas por ahí defendiendo políticas que sabes que son estúpidas… y luego intentas hacerte el duro, porque no puedes ser duro con el verdadero jefe, porque le tienes miedo”, expresó.

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