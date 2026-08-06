“Abdul El-Sayed está lleno de mie%#, es un hombre de odio”, afirma Donald Trump

Al presidente Donald Trump no le sentó nada bien enterarse que Abdul El-Sayed, médico de profesión y exdirector del Departamento de Salud del condado de Wayne, se haya convertido en el candidato del Partido Demócrata al Senado por Michigan, pues eso pone en riesgo al republicano Mike Rogers rumbo a las elecciones de noviembre.

Durante un acto de campaña celebrado en Las Vegas, Nevada, el jefe de la nación calificó como erróneo el hecho de que se pretenda impulsar la candidatura de un demócrata que odia a los judíos.

“Las encuestas volvieron a equivocarse anoche cuando decían que sería una victoria aplastante para un enemigo de los judíos y un enemigo de Israel.

Este tipo odia a los judíos. Alguien dijo: ‘Eso es un poco fuerte’. No, odia a los judíos y odia a Israel con una pasión ardiente en su corazón”, señaló Trump.

Segundos después, el magnate neoyorquino elevó el tono de sus palabras en contra del político de ascendencia egipcia a quien etiquetó como mentiroso.

“Abdul El-Sayed, ¿puedes creer esto? Es un hombre lleno de odio, y ahora anda por ahí diciendo: ‘Oh, amo a todo el mundo’. No ama a todo el mundo. Ponlo en el poder y verás lo que realmente ama. Cuando veo a Abdul, está lleno de mie%#”, enfatizó.

Thank you, Michigan. I love you from the bottom of my heart! pic.twitter.com/43siKWUjhM — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) August 5, 2026

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, el demócrata musulmán echó por tierra los señalamientos de Trump y reiteró que si llega a convertirse en senador tratará de luchar en contra del antisemitismo y la islamofobia.

“Mi compromiso con la seguridad de los judíos es el mismo que mi compromiso con la seguridad de mis propios hijos. Tenemos la responsabilidad de combatir el antisemitismo en todas sus formas, dondequiera que lo veamos. Es la misma responsabilidad que tenemos con la islamofobia”, expuso.

Cabe señalar que, una parte del sorpresivo crecimiento de la campaña de Abdul El-Sayed, radica en sus propuestas encaminadas a que los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios de salud a través de programas sociales más fortalecidos, esto en oposición a las actuales políticas promovidas por la administración federal.

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