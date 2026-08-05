¿Quién ganó las elecciones primarias en Kansas, Michigan, Missouri, Virginia y Washington?

El presidente Donald Trump confirmó su influencia en varias contiendas electorales del Partido Republicano, mientras en el Partido Demócrata enfrentan desafíos sobre un movimiento progresista a la alza que llevó a Abdul El-Sayed ser electo candidato al Senado de EE.UU. por Michigan.

Las elecciones primarias celebradas el martes en Kansas, Michigan, Missouri, Virginia y Washington dejaron un panorama mixto para los dos principales partidos, lo que los obligará a reorganizar su estrategia electoral.

Michigan

La elección que concentró la mayor atención nacional ocurrió en Michigan, donde la disputa por la candidatura demócrata al Senado de EE.UU. proyecta –según NBC News– al exdirector de Salud de Detroit, Abdul El-Sayed, representante del ala progresista respaldada por el senador Bernie Sanders y el sindicato United Auto Workers, como ganador de la contienda sobre la congresista Haley Stevens, identificada con el sector moderado y apoyada por dirigentes del partido y grupos externos que invirtieron decenas de millones de dólares en la contienda.

El ganador enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers por el escaño que deja vacante el senador Gary Peters, en una carrera considerada clave para el control del Senado. La competencia reflejó el debate entre demócratas entre quienes impulsan una agenda más progresista –con figuras como Sanders, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani– y quienes sostienen que un perfil moderado ofrece mayores posibilidades de triunfo en un estado competitivo.

El Partido Republicano criticó el avanza de El-Sayed, a quien calificó como “el Mamdani de Michigan”.

“Encarna la toma del poder socialista que pretende acabar con el estilo de vida estadounidense aboliendo el ICE, abriendo fronteras, subiendo impuestos y simpatizando con terroristas”, afirman los republicanos, aunque el demócrata no ha prometido “fronteras abiertas” o haya celebrado actos terroristas. “En una contienda que enfrenta el sentido común con la locura, el veterano y exagente del FBI Mike Rogers derrotará a El-Sayed este noviembre, pondrá fin a 32 años de gobierno unipartidista demócrata y hará que Michigan vuelva a funcionar”.

Michigan también definió las candidaturas para gobernador. La secretaria de Estado, Jocelyn Benson, obtuvo la nominación demócrata y enfrentará en noviembre al congresista John James –un veterano del Ejército y dos veces candidato al Senado–, quien ganó la primaria republicana con el respaldo de Trump. James. Su triunfo confirma la influencia del mandatario estadounidense.

Missouri

A diferencia de Michigan, en Missouri, la contienda más observada enfrentó nuevamente al congresista Wesley Bell y a la exrepresentante Cori Bush en el Primer Distrito del Congreso. Bell derrotó por segunda ocasión a Bush, una de las figuras más visibles del movimiento progresista conocido como “The Squad”. La campaña estuvo marcada por las diferencias sobre la política estadounidense hacia Israel y la guerra en Gaza, así como por la influencia de organizaciones nacionales que financiaron la elección.

El resultado fue interpretado como un nuevo revés para el ala progresista del Partido Demócrata y una señal de que los candidatos respaldados por el establishment continúan imponiéndose en varios distritos competitivos, aunque en otros distritos los progresistas ganan terreno. Los votantes de Missouri también rechazaron una propuesta para eliminar el impuesto estatal sobre la renta, una iniciativa promovida por sectores conservadores.

Kansas

Kansas ofreció otra muestra del peso político de Trump dentro del Partido Republicano. El presidente del Senado estatal, Ty Masterson, ganó la candidatura republicana para gobernador tras recibir el respaldo del mandatario y enfrentará en noviembre a la senadora estatal demócrata Cindy Holscher.

Los votantes rechazaron una propuesta impulsada por conservadores para modificar el sistema de selección de los magistrados de la Corte Suprema estatal mediante elecciones, una derrota para quienes buscaban ampliar el control político sobre el máximo tribunal del estado.

Virginia

En Virginia, las primarias prepararon el escenario para varias de las contiendas legislativas más competitivas del país. Los demócratas consolidaron candidaturas en distritos considerados esenciales para recuperar escaños en la Cámara de Representantes, mientras que el republicano Bert Mizusawa obtuvo la nominación para enfrentar al senador demócrata Mark Warner.

Este estado es uno de los principales campos de batalla en las elecciones de noviembre debido a su historial reciente de resultados cerrados.

Washington

En Washington, donde el sistema de primaria abierta permite avanzar a los dos candidatos más votados sin importar su partido, la congresista demócrata Marie Gluesenkamp Perez aseguró su lugar en las elecciones de noviembre.

Del lado republicano avanzó John Braun, respaldado por Trump, quien buscará aprovechar el apoyo del expresidente en uno de los estados tradicionalmente dominados por los demócratas.

Nota: este artículo se concretó con apoyo de IA.