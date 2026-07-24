Exdemócrata Joe Manchin crea movimiento independiente: buscamos votar con demócratas y republicanos

WASHINGTON.- El exsenador y exdemócrata Joe Manchin lanza junto con su hija Heather Manchin el Independent Leadership Council (Consejo de Liderazgo Independiente, ILC), que impulsará a políticos que puedan integrarse a proyectos bipartidistas o alinearse con demócratas o republicanos.

“No estamos tratando de crear otro partido”, afirmó Manchin. “Buscamos a una persona comprometida, totalmente comprometida, con la independencia y con una voz propia. Alguien que pueda votar con demócratas y republicanos cuando tengan razón y que se manifieste en contra cuando se equivoquen”.

En el Senado, Manchin fue un personaje incómodo para diversos proyectos demócratas, incluido un plan de reforma migratoria en 2022 bajo un proceso de Reconciliación.

El nuevo proyecto de Manchin “busca identificar, apoyar y elegir a una nueva generación de líderes independientes”.

Según un reporte compartido a este diario, una cumbre inaugural en Virginia Occidental habría reunido a candidatos, líderes políticos y estadounidenses “con mentalidad reformista”.

Heather Manchin es fundadora de Americans Together, pero ahora se suma al lanzamiento del ILC.

“La democracia estadounidense funciona mejor cuando existe una competencia real”, afirman el nuevo movimiento. “Mientras la nación celebra el 250 aniversario de su fundación, el ILC busca restaurar un principio adoptado por los fundadores de Estados Unidos: que la competencia genera rendición de cuentas, fortalece las instituciones y, en última instancia, ofrece mejores resultados para la ciudadanía”.

Los impulsores de este proyecto político destacan que hay un creciente número de votantes independientes, lo que muestra “insatisfacción con la política partidista”.

En enero de 2026, Gallup reportó que el 45% de los adultos estadounidenses se identificó como independiente políticamente, superando el 43% registrado en 2014, 2023 y 2024.

En mayo, este diario publicó que mientras la mayoría de los votantes latinos se identifica como demócratas (53%), los independientes (22%) superan a los republicanos (18%), convirtiéndose en una poderosa fuerza las elecciones intermedias, según un nuevo reporte de la firma de investigación ThinkNow.

Entre votantes en general, hay una división clara en posturas políticas con 36% de apoyo a demócratas; 34% a republicanos y 24% de independientes, indicó el mismo reporte.

“Esperamos que esto sea una especie de proyecto piloto, un experimento para demostrar que es posible”, dijo Heather Manchin.

El ILC ubica como estados prioritarios a Alaska, California, Iowa, Montana y Washington.

El movimiento independiente del exsenador Manchin y su hija no el único para aumentar influencia en Washington, D.C., ya que también existe el Independent Center, que trabaja con políticos demócratas y republicanos.

“Lo que estás viendo es una tendencia muy clara donde la identificación partidista está disminuyendo y las personas que se identifican como sin partido o que dicen ser independientes están aumentando hasta casi la mitad de la población de EE.UU.”, explicó Adam Brandon, asesor sénior de Independent Center, en una entrevista con este diario en mayo pasado.