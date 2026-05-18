Votantes latinos independientes superan a quienes apoyan a republicanos

Mientras la mayoría de los votantes latinos se identifica como demócratas (53%), los independientes (22%) superan a los republicanos (18%), lo que podría inclinar las elecciones de noviembre, según un nuevo reporte de la firma de investigación ThinkNow.

Entre votantes en general, hay una división clara en posturas políticas con 36% de apoyo a demócratas; 34% a republicanos y 24% de independientes.

El reporte aborda las preferencias electorales rumbo a las elecciones de medio término de 2026, aunque también revela una creciente dependencia de las redes sociales y una fuerte preocupación económica centrada en la inflación y el costo de la vivienda, debido a las políticas del presidente Donald Trump.

La investigación refleja un panorama político polarizado con un electorado dividido casi en partes iguales entre demócratas, republicanos e independientes.

Sin embargo, los latinos aparecen como uno de los grupos con mayor intención de participar en las elecciones para el Congreso, ya que el 82% de los votantes latinos afirmó que planea votar en esos comicios.

En cuanto al presidente Trump, el estudio encontró que 54% de los latinos desaprueba la gestión de Trump frente a un 28% que la aprueba.

Preocupa a latinos la inflación y el costo de vivienda

El informe destacó que la inflación continúa siendo la principal preocupación económica para prácticamente todos los grupos de votantes consultados. No obstante, el costo de la vivienda tiene un peso particularmente importante entre los latinos y los demócratas.

Sin embargo, la inflación es un tema preocupante para la mayoría con 81% entre los votantes en general; 82% entre los demócratas; 79% entre republicanos, y 76% entre los independientes.

ThinkNow señaló además que las plataformas digitales están transformando la manera en que los estadounidenses consumen información política. Entre los votantes latinos, el 60% dijo obtener noticias políticas a través de redes sociales, una cifra superior a la de televisión local, cable, periódicos y radio.

El estudio también encontró que los latinos consumen más contenido político en video que otros sectores del electorado. Más de la mitad de los votantes latinos encuestados dijo ver videos políticos en línea, aunque una proporción menor participa activamente en discusiones políticas digitales.

Latinos decidirán elecciones en California

En California y especialmente en Los Angeles County, el reporte identificó a los votantes latinos y a los jóvenes como bloques clave para definir resultados electorales. En el condado angelino, los investigadores observaron que los votantes latinos y las mujeres suburbanas muestran una preferencia marcada por plataformas digitales para consumir noticias políticas.

En Georgia, el análisis mostró un escenario mucho más competitivo entre demócratas y republicanos, aunque con un electorado independiente considerado decisivo. Allí, las redes sociales y la televisión local comparten importancia como principales fuentes de información política.

ThinkNow concluyó que los cambios en el comportamiento mediático y las preocupaciones económicas podrían desempeñar un papel central en las elecciones de medio término de 2026, particularmente entre los votantes multiculturales y los segmentos más jóvenes del electorado estadounidense.