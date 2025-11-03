El 64% de latinos desaprueba trabajo de Trump: preocupan economía e inmigración

El 64% de los votantes hispanos o latinos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, revela un nuevo reporte entre esta población de UnidosUs.

A diferencia de otros reportes nacionales, el de UnidosUs se centra en votantes latinos, en busca de mayor precisión en cuanto a los datos sobre la política nacional, incluida la economía y asuntos migratorios.

“Entre quienes votaron por [Trump] en 2024, el 13% no volvería a votar por él en una segunda vuelta, en comparación con el 3% de los votantes de [Kamala] Harris que no votarían por ella”, dice la encuesta.

Se destaca que las prioridades de los latinos es la reducción de los costos de productos y servicios, así como el incremento de salarios. Esto último no está en la agenda nacional de la administración Trump.

“Las preocupaciones económicas siguen dominando los temas que los votantes latinos quieren que sus funcionarios electos aborden: el costo de los alimentos y los gastos básicos de subsistencia, los salarios, la falta de vivienda asequible y el aumento de los costos de la atención médica”, se agrega.

Acciones migratorias y militarización

El segundo problema más mencionado entre los latinos fue la migración, después de la inflación y el costo de productos en general y detrás de los trabajos y la economía.

El 53% también rechaza el envío de la Guardia Nacional para operaciones de seguridad y migratorias.

“La mayoría no apoya la forma en que se realizan los despliegues militares, incluyendo un 31% que cree que no deberían realizarse despliegues militares federales en absoluto”, revela el reporte.

¿Y el cierre de gobierno?

Una mayoría abrumadora, ocho de cada diez votantes, está preocupada de que el Congreso no funcione como para el “control y equilibrio de poderes”.

“Está cediendo demasiada autoridad al Presidente y al Poder Ejecutivo”, opinan los encuestados.

Los encuestados se alinean a la opinión de los demócratas al culpar al presidente Trump y a republicanos por el cierre de gobierno.

“Seis de cada diez votantes hispanos responsabilizan al Presidente y a los republicanos del cierre del gobierno; el 22% responsabiliza a los demócratas”, dice el reporte.

Si las elecciones por la Cámara de Representantes fueran hoy, los latinos apoyarían más a los demócratas.

“Si las elecciones de 2026 fueran hoy, más de la mitad de los votantes hispanos apoyarían a los demócratas (52% frente a 28%)”, indica la encuesta. “Sin embargo, ambos partidos obtienen peores resultados que en 2024, lo que probablemente sea una señal de descontento entre los votantes”.

El reporte destaca que el 41% de los votantes latinos son nuevos en el electorado: el 21% votó por primera vez en 2024 y el 20% lo hizo en 2020 o 2022.

Sin embargo, “el 25% no está seguro de si votará en 2026”, mientras casi a la mitad le preocupa la violencia política.

“Casi la mitad de los votantes hispanos están extremadamente o muy preocupados de que ellos o alguien cercano pueda ser víctima de violencia política”, acota el informe. “La mayoría cree que los republicanos son los principales responsables del aumento de la violencia política”.