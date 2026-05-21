Los Ángeles aprueba presupuesto de $15,000 millones de dólares y aumenta reservas para emergencias

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó un presupuesto de casi $15,000millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026-27, un plan de gasto impulsado por la alcaldesa Karen Bass que prioriza la seguridad pública, la atención a la crisis de personas sin hogar y el fortalecimiento de las reservas financieras de la ciudad ante posibles emergencias.

El presupuesto, valuado en aproximadamente $14,900 millones de dólares, fue aprobado con 12 votos a favor y uno en contra. El único voto en contra fue el de la concejala Traci Park, quien criticó que el plan no destina suficientes recursos al Departamento de Bomberos ni a servicios básicos en vecindarios afectados por incendios y campamentos de personas sin hogar.

El plan mantiene la estrategia de Bass de contratar 510 nuevos agentes para el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), con el objetivo de compensar jubilaciones y renuncias.

Sin embargo, las autoridades reconocen que el número de policías continuará por debajo de los niveles previos a la pandemia: se proyecta que para junio de 2027 la corporación tenga unos 8,555 agentes, frente a los cerca de 10,000 que operaban en 2020.

Durante la discusión presupuestaria, Park aseguró que el gasto aprobado “exige a los angelinos que acepten una respuesta de emergencia más lenta, playas más sucias y un gasto mayor en programas para personas sin hogar que ha fracasado” además, sostuvo además que el Ayuntamiento está aplazando inversiones urgentes en el Departamento de Bomberos pese a las lecciones dejadas por el incendio de Pacific Palisades de 2025, donde miles de viviendas fueron destruidas.

Palisadians know who was there from day one, and who just showed up. pic.twitter.com/goKwLg6Kqk — TraciParkforLA (@TraciParkforLA) May 21, 2026

En contraste, la concejala Katy Yaroslavsky, presidenta del Comité de Presupuesto y Finanzas, defendió el plan financiero al señalar que “este presupuesto envía una clara señal de que la ciudad se está tomando en serio sus responsabilidades fiscales y su futuro”.

Uno de los principales ajustes realizados por el Concejo fue aumentar los fondos de reserva de la ciudad. El fondo de emergencia pasó de $490 millones de dólares a $515.9 millones, mientras que el fondo de estabilización presupuestaria aumentó de $9 millones a $14.5 millones de dólares. Con ello, las reservas totales equivalen aproximadamente al 9% de los ingresos del fondo general, acercándose a la meta fiscal de 10% establecida por la ciudad.

El presupuesto también preserva recursos para el programa “Inside Safe”, principal estrategia de Bass para atender la falta de vivienda, además de ampliar equipos de respuesta a crisis sin armas, programas de estacionamiento seguro para personas que viven en vehículos y proyectos de infraestructura urbana como reparación de banquetas, poda de árboles y modernización del alumbrado público.

La alcaldesa ha defendido el enfoque de continuidad presupuestaria argumentando que la ciudad comienza a recuperarse tras enfrentar en 2025 un déficit cercano a $1,000 millones de dólares.

Bass afirmó al presentar el presupuesto que “hemos trabajado duro para cambiar la dirección de Los Ángeles en materia de personas sin hogar, seguridad pública y servicios básicos, y este presupuesto construye sobre ese trabajo para que podamos seguir avanzando”.

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