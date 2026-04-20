La alcaldesa Bass presenta propuesta de presupuesto para Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, presentó este lunes su propuesta de presupuesto de la ciudad para el año fiscal 2026-2027.

En un comunicado, la oficina de Bass informó que el presupuesto equilibrado de $14,850 millones de dólares prevé un aumento de los ingresos por impuestos sobre la propiedad, las empresas, las ventas y los servicios públicos de la ciudad.

Además, se promueve una mayor eficiencia en los servicios municipales, así como maximizar el uso de fondos especiales y nuevas fuentes de ingresos de recursos para la ciudad.

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“Hemos trabajado arduamente para cambiar el rumbo de Los Ángeles en materia de personas sin hogar, seguridad pública y servicios municipales básicos, y este presupuesto se basa en ese trabajo para que podamos seguir progresando”, declaró Bass en el comunicado de la ciudad.

La propuesta de presupuesto para la ciudad de Los Ángeles tiene previsto un aumento de $750 millones de dólares, después de que el ejercicio pasado, para el año fiscal 2025-2026, fue de $14,100 millones de dólares.

De acuerdo con la oficina de la alcaldesa, la propuesta de presupuesto de la ciudad de Los Ángeles se basa en cuatro prioridades:

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, entregó este lunes su propuesta de presupuesto para la ciudad. Crédito: Damian Dovarganes | AP

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Reducir la falta de vivienda

La ciudad tiene el propósito de seguir adelante con el programa Inside Safe, para dar vivienda temporal o permanente a indigentes que pernoctan en la vía pública, conservar las camas de alojamiento temporal y los servicios a nivel de calle, tras la reducción del 18% de las personas sin hogar.

Se pretende dar mayor financiación para abordar el problema de los campamentos de caravanas, así como para la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas.

Reforzar la seguridad pública

Se tiene la propuesta de contratar 510 nuevos agentes de policía, como parte del objetivo de contar con 8,555 oficiales para este año, con una meta de 9,500 agentes a largo plazo.

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Brindar una capacitación a los oficiales sobre el uso de la fuerza, la reducción de la tensión y una intervención en salud mental.

Un uso estratégico de los fondos de la ciudad para tener un mayor impacto en las comunidades que lo necesitan, como patrullas en el centro de Los Ángeles para abordar el robo en comercios y las ocupaciones ilegales de las calles.

Establecer equipos de trabajo dedicados a atacar el robo de cable, para perseguir a los delincuentes involucrados en el tráfico de personas y en mayor seguridad en torno a los refugios de vivienda provisional.

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Se propone mantener la financiación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles antes de la entrada en vigor de la medida del impuesto sobre las ventas, invirtiendo en equipamiento, que incluyen un helicóptero y la renovación de vehículos.

La ciudad también conservará el despliegue de 500 guardias de cruce.

Prevención del crimen

La ciudad conservará los siguientes programas: Respuesta a Crisis e Incidentes mediante la Participación Comunitaria (CIRCLE), Modelo Desarmado de Respuesta a Crisis (UMCR) y Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil (GRYD).

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Se tiene previsto ampliar el programa Safe Passage para ayudar a que los niños acudan y regresen de sus escuelas de forma segura, con la protección contra la violencia de las pandillas.

Inversión en Infraestructura y servicios básicos

La ciudad de Los Ángeles busca mayor financiación para la reparación de calles y aceras, la limpieza de calles, la limpieza diaria de calles, la recuperación de objetos voluminosos y la aplicación de la ley contra los vertidos ilegales.

Financiamiento para la reparación de 700 millas (1,126 kilómetros) de carriles viales, que incluye repavimentación, el uso de lechada asfáltica y reparaciones importantes de asfalto.

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Incremento del 45% en la financiación destinada a la evaluación e instalación de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en toda la ciudad.

Una Iniciativa de Mantenimiento del Alumbrado Público que, según la alcaldía, reparará y reemplazará hasta 60,000 farolas en la ciudad durante los próximos dos años sin impactar el Fondo General de la ciudad.

La implementación de la Evaluación del Alumbrado Público, para reparar 220,000 farolas en Los Ángeles.

Ayuntamiento evaluará la propuesta de presupuesto

El Concejo Municipal de Los Ángeles tiene la responsabilidad de examinar la propuesta de presupuesto presentada por la alcaldesa Karen Bass para su posterior aprobación.

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“El Ayuntamiento, a través de su Comité de Presupuesto, adoptará un enfoque exhaustivo y transparente en las próximas semanas“, dijeron el presidente del consejo, Marqueece Harris-Dawson y la presidenta del comité de presupuesto, Katy Yaroslavsky, en un comunicado conjunto.

Los representantes mencionaron que se revisará la propuesta de la alcaldesa, además de escuchar a los distintos departamentos y a los residentes para realizar los ajustes necesarios.

“Nuestro objetivo como Ayuntamiento será presentar un presupuesto final que se base en esta propuesta, proteja los servicios esenciales y refleje las prioridades de las comunidades a las que representamos”, agregaron los concejales.

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