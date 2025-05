Peligra programa de regaderas para indigentes en LA

Está en peligro de desaparecer un programa que brinda atención a personas sin hogar en Los Ángeles, con servicio de baños y regaderas, después de no ser incluido en la revisión más reciente del presupuesto aprobado por el Concejo Municipal de la ciudad.

El programa CARE, que tiene “Showers of Hope”, o regaderas de esperanza, ofrece el servicio a los cerca de 37,000 indigentes de Los Ángeles con baños y regaderas que se encuentran distribuidos en varias zonas de la ciudad, con un horario determinado.

“Tenemos todo lo que necesitan para bañarse: toallas, champú y desodorante para mujeres y hombres. Tienen todo ahí, se los regalamos, todo es gratis“, expresó Raymond Mora, del programa CARE.

Sin embargo, el proyecto podría dejar de operar en caso de perder los recursos que provienen del presupuesto de la ciudad.

El concejal de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez, dijo que el programa de regaderas para indigentes no se pudo salvar durante el actual proceso de recorte de gastos, pero confió en que puedan tenerlo de regreso cuando se pueda rescatar más dinero del presupuesto.

Actualmente, el programa cuenta con ocho unidades móviles que ofrecen el servicio a las personas sin hogar, así como sitios en los que hay regaderas, lavabos y baños para que puedan cubrir sus necesidades básicas.

El programa Showers of Hope es valorado por indigentes de la ciudad de Los Ángeles, como Brandon McCage, quien vive en las calles de Hollywood por más tres años.

“A veces no solo es tener la energía, es sentirse bien, por lo que estas regaderas me ayudan con mi salud mental y me motivan a salir y buscar trabajo o recursos“, dijo McCage, quien le declaró a la cadena Telemundo que este programa le cambió la vida.

“Huelen feo. Muchas veces su autoestima está hasta el piso, pero salen del baño y se sienten bien limpios, como una nueva persona. Es una nueva oportunidad para ellos“, mencionó Gabriela Cervantes, del programa Showers of Hope.

De acuerdo con la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el presupuesto inicial consideraba los fondos para mantener el programa Showers of Hope antes del último voto de los concejales.

Soto-Martínez dio que el Concejo Municipal puso una instrucción para buscar los recursos necesarios para el programa, porque saben que los indigentes dependen de esos servicios.

De acuerdo con el concejal, los fondos no fueron incluidos en la última revisión del presupuesto de Los Ángeles, de $14,000 millones de dólares, por lo que solicitó buscar otras opciones para mantener el financiamiento de Showers of Hope.

“Sin estos programas, 37,000 personas no van a tener acceso a un baño y no se podrán duchar”, dijo Mora.

Si no se obtienen nuevos recursos, se espera que los fondos de $2.3 millones de dólares del programa Showers of Hope se agoten a finales de junio.

