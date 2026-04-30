Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 1 al 3 de mayo

La esperada secuela que reúne a Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci en los mismos papeles que interpretaron en 2006: “The Devil Wears Prada 2”. La cinta en la que los sobrevivientes de un vuelo a Shanghái quedan varados en medio del Pacífico y descubren que deben enfrentarse a aguas infestadas de tiburones: “Deep Water”. La saga familiar creada por Isabel Allende en su famosa novela que llega como serie a Amazon Prime Video junto a Dolores Fonzi, Alfonso “Poncho” Herrera y Nicole Wallace: “La Casa de los Espíritus”. Y la serie sobre un ex mercenario de Fuerzas Especiales que sufre trastorno de estrés postraumático (PTSD) y emprende un camino de redención para vengar la muerte de su compañero: “Man on Fire”.

The Devil Wears Prada 2

En esta sección no nos gusta incluir muchas secuelas o sucesivas temporadas de una serie pero, cuando un diablo se vuelve a vestir de Prada, tenemos que hacer una excepción. Han pasado exactamente 20 años desde el arrollador éxito que puso en el mapa a Anne Hathaway y a Emily Blunt –Meryl Streep, por supuesto, ya era una superestrella mucho antes– y que además consolidó el mito de Anna Wintour, la editora de Vogue en la que se inspiró el personaje de Miranda Priestly. Todas vuelven en esta secuela, y también Stanley Tucci, a los mismos papeles que interpretaron en 2006. Además, se suman nombres como los de Justin Theroux, Kenneth Branagh y Lucy Liu. Con las revistas impresas en crisis por la caída de la publicidad, el nuevo film nos muestra a Miranda (Streep) a punto de jubilarse de “Runway” cuando se reencuentra con Andy Sachs (Hathaway), que vuelve a la redacción como editora de reportajes. Ambas tendrán que enfrentar a la antigua asistente Emily Charlton (Blunt), convertida ahora en la cabeza de Dior, la marca de lujo con los fondos suficientes para salvar la revista.

Deep Water

“Deep Water.” Crédito: Jen Raoult, Magenta Light Studios | Cortesía

Un vuelo de Los Ángeles a Shanghái sufre una avería en medio del Pacífico y se ve obligado a aterrizar de emergencia. Tras sobrevivir al accidente, los sobrevivientes pronto descubren que no están solos y que deben sobrevivir en aguas infestadas de tiburones. Mitad thriller, mitad película de supervivencia, “Deep Water” cuenta con Aaron Eckhart y Ben Kingsley –en el papel de los pilotos del avión– como los nombres más conocidos del elenco dirigido por Renny Harlin. Estreno en cines.

La Casa de los Espíritus

Aline Kuppenheim (Nivea), Chiara Parravicini (Rosa) y Francesca Turco (Kid Clara) en “La Casa de los Espíritus”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

La saga familiar creada por Isabel Allende en su famosa novela llega ahora como serie a Amazon Prime Video con un elenco internacional en el que destacan Dolores Fonzi, Alfonso “Poncho” Herrera, Nicole Wallace, Fernanda Castillo y Juan Pablo Raba. Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, a través de tres generaciones de mujeres, que culmina en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su amada nieta hacia bandos opuestos.

Man on Fire

“Man On Fire.” Crédito: Netflix | Cortesía

John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) es un ex mercenario de Fuerzas Especiales conocido por sobrevivir en las situaciones más difíciles, que ahora sufre un intenso trastorno de estrés postraumático (PTSD). Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino de redención que pasa por vengar la muerte de su compañero a la vez que defiende a su hija. Serie de 7 episodios inspirada en la película del mismo nombre que protagonizó Denzel Washington en 2004. Ya disponible en Netflix.

Swapped

Netflix estrena esta comedia de animación que cuenta la historia de una pequeña criatura del bosque (voz de Michael B. Jordan) y un majestuoso pájaro (Juno Temple), enemigos naturales que de repente intercambian sus cuerpos y se ven obligados a entenderse para sobrevivir.

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