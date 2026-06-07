Caso KayLee Dutton: cuatro hombres persiguieron y mataron a una joven de 17 años en Utah

Más de un año después del asesinato de KayLee Dutton, sus padres continúan enfrentando el dolor por la pérdida de la adolescente de 17 años que murió durante una persecución armada en las afueras de Cedar City, Utah.

La joven fue asesinada en enero de 2024 cuando varios hombres dispararon contra la camioneta roja que conducía. Según la investigación, recibió siete impactos de bala, perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra una cerca. Falleció esa misma noche en un hospital local.

En una reciente entrevista con KSL-TV, su madre, Kimberlee Dutton, reveló el último mensaje que recibió de su hija.

“Solo estaba reportándose”, recordó. El texto llegó a las 9:45 de la noche y decía: “Solo estoy avisando que estoy bien”.

Menos de una hora después, recibió una llamada informándole que la adolescente había sido trasladada de emergencia en ambulancia.

Una persecución basada en una sospecha errónea

De acuerdo con documentos judiciales, los acusados creyeron erróneamente que KayLee los estaba acosando.

Los investigadores señalaron que Ethan Andrew Galloway y Michael Hess-Witucki observaron la camioneta de la joven cerca de su residencia y comenzaron a perseguirla en una Chevrolet Silverado negra.

KayLee y una amiga de 18 años intentaron alejarse recorriendo varios kilómetros fuera de la ciudad. Sin embargo, los ocupantes de la camioneta lograron emparejarse con ellas.

Según la acusación, Galloway abrió fuego con un rifle tipo AR-15 y disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo.

La adolescente murió a consecuencia de las heridas, mientras que su acompañante sobrevivió con una lesión en una pierna.

Dos condenados y un juicio pendiente

Galloway, identificado como el autor de los disparos, y Hess-Witucki, quien conducía el vehículo, se declararon culpables y fueron condenados a penas de entre 15 años y cadena perpetua.

Un tercer acusado, Aldric Felipe, admitió cargos relacionados con obstrucción de la justicia y posesión ilegal de armas, recibiendo una sentencia de libertad condicional.

Mientras tanto, Matthew Sorber-Petrie enfrentará juicio durante los próximos meses.

Aunque los fiscales sostienen que no participó directamente en el ataque, lo acusan de conocer el plan para perseguir a la joven y de haber proporcionado el arma utilizada en el crimen. Sorber-Petrie se ha declarado inocente.

Una relación que marcó los últimos meses de su vida

La investigación también reveló que KayLee se encontraba cerca de la vivienda de Justin Driffill cuando ocurrió el ataque.

Driffill, de 27 años, fue posteriormente condenado por mantener relaciones sexuales ilegales con la adolescente cuando ella tenía entre 16 y 17 años.

Aunque no fue acusado en relación con el asesinato, la familia de KayLee considera que la relación influyó indirectamente en los acontecimientos que terminaron con su muerte.

Su madre ha expresado públicamente que cree que su hija nunca habría estado en esa zona aquella noche de no haber existido ese vínculo.

Diecisiete meses después de la tragedia, Kimberlee y su esposo, Waylon Dutton, aseguran que el dolor permanece intacto.

Describen a su hija como una joven aventurera que disfrutaba de las actividades al aire libre, las motocicletas todoterreno y la monta de toros.

Mientras se acerca el juicio del último acusado, la familia mantiene la esperanza de que el proceso judicial ayude a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de sus vidas, aunque reconocen que ninguna sentencia podrá devolverles a su hija.

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