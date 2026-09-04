Luis Enrique y el PSG seguirán juntos al menos hasta 2030

Luis Enrique continuará al frente del París Saint-Germain hasta 2030. El club francés anunció este viernes la renovación de su entrenador antes del partido contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes, extendiendo así el vínculo con un técnico que ha llevado al equipo a conquistar 12 de los 16 títulos que ha disputado desde su llegada.

El español, de 56 años, asumió el cargo en la temporada 2023-24 y desde entonces ha construido una etapa marcada por el dominio del PSG en Francia y por la conquista de las dos únicas UEFA Champions League que aparecen en la historia de la institución.

La primera llegó en 2024-25, cuando el conjunto parisino derrotó 5-0 al Inter de Milán en la final. Un año después volvió a levantar el trofeo continental, esta vez tras superar al Arsenal en el partido decisivo de la campaña 2025-26.

El balance también incluye una amplia colección de títulos nacionales e internacionales.

Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ????? pic.twitter.com/kRjA2LQ4AM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

Un ciclo con 12 trofeos y dos Champions

La primera temporada de Luis Enrique en París terminó con tres campeonatos: la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. El técnico inició de esa manera una etapa que rápidamente convirtió al PSG en el principal dominador de los torneos franceses.

En 2024-25, el equipo volvió a ganar la liga, la Copa y la Supercopa de Francia, además de conquistar la Liga de Campeones. Fueron cuatro títulos de los cinco que disputó aquella temporada. El único que se escapó fue el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde cayó 3-0 frente al Chelsea en la final.

La campaña siguiente fue todavía más productiva. El PSG consiguió cinco trofeos: la Ligue 1, la Champions, las Supercopas de Europa y Francia y la Copa Intercontinental. La única competición que no pudo ganar fue la Copa de Francia.

El nuevo acuerdo llega mientras Luis Enrique ya suma 178 partidos dirigidos con el conjunto parisino. Durante su gestión, el club ha convertido buena parte de sus participaciones en títulos y, en particular, ha conseguido alcanzar una marca inédita para la institución en la máxima competición europea.

Esta temporada, el PSG ya añadió otro campeonato a su palmarés con la Supercopa de Europa, obtenida en agosto después de vencer 2-1 al Aston Villa. El inicio de la campaña también dejó una derrota: la Supercopa de Francia, que terminó en manos del Lens.

Con la renovación anunciada antes del encuentro frente al Mónaco, Luis Enrique asegura su continuidad en París al menos hasta 2030, después de tres temporadas en las que el PSG ha acumulado 12 títulos entre las 16 competiciones que ha disputado bajo su dirección.

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