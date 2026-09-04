El invicto del Real Madrid de Mourinho dice adiós ante el Real Betis de Álvaro Fidalgo

El Real Betis derrotó 1-0 al Real Madrid de José Mourinho este viernes y le propinó su primera derrota de la temporada, en un encuentro decidido por el gol de Troy Parrott y en el que Álvaro Valles se convirtió en el héroe local al detener en el tiempo añadido un penalti ejecutado por Kylian Mbappé.

El partido también marcó el esperado estreno de Álvaro Fidalgo en la campaña. El futbolista mexicano ingresó en la segunda mitad y formó parte de los cambios con los que Manuel Pellegrini consiguió darle un nuevo impulso al conjunto verdiblanco para terminar imponiéndose ante el equipo madrileño.

Fidalgo, quien había quedado fuera de los primeros tres partidos oficiales de la temporada en medio de rumores sobre una posible salida del Betis, decidió pelear por un lugar en el plantel y recibió finalmente la confianza de Pellegrini. El exjugador del América entró al minuto 60 en sustitución de Isco y disputó sus primeros 30 minutos más el añadido de la campaña.

Su participación fue discreta, aunque efectiva. De acuerdo con los datos de SofaScore, el mexicano completó 13 de sus 14 pases, con una efectividad superior al 80%. Nueve de esos envíos fueron realizados en campo rival, mientras que acertó sus cuatro pases intentados en campo propio.

Parrott marca la diferencia y Valles salva al Betis

El Real Madrid había comenzado mejor el encuentro pese a la presión alta del Betis. Álvaro Valles evitó el gol ante un remate de cerca de Dean Huijsen en el minuto 11, mientras que cuatro minutos después Vinicius Jr. estrelló el balón contra el poste cuando parecía tener el arco vacío, aunque desde un ángulo complicado.

Con el paso de los minutos, el equipo de Pellegrini comenzó a encontrar espacios. Isco retrasó su posición para participar más en la construcción y Antony logró asociarse con Cucho Hernández, quien estuvo cerca de marcar con una definición acrobática que terminó desviándose.

La ocasión más clara del Madrid en la primera parte llegó en un contragolpe protagonizado por Arda Güler, Jude Bellingham y Vinicius. El brasileño asistió a Mbappé, pero Natan bloqueó su primer disparo sobre la línea. El rebote volvió a quedar a disposición del francés, aunque Marc Bartra apareció para despejarlo nuevamente sobre la línea de gol.

Tras el descanso, el ritmo se equilibró. El desgaste del mediocampo madridista bajo el calor del verano sevillano permitió al Betis ganar terreno, mientras las sustituciones de Pellegrini aportaron energía al ataque. La entrada de Fidalgo, Nelson Deossa y Parrott terminó siendo determinante para el conjunto local.

TROY PARROTT WITH A LATE GOAL FOR REAL BETIS OVER REAL MADRID ? pic.twitter.com/WaRB9XiNQ5 — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2026

Fidalgo incluso tuvo participación en una acción ofensiva previa al gol que terminó definiendo el encuentro. Después de un tiro de esquina, Deossa ganó por arriba y el balón terminó en los pies de Parrott, cuya primera intervención fue contenida parcialmente por Thibaut Courtois. El delantero irlandés aprovechó el rebote y marcó el 1-0.

Parrott, el fichaje más caro del Betis durante el mercado de verano, consiguió así su primer gol en apenas su tercer partido con el club.

El Real Madrid tuvo una última oportunidad para rescatar el invicto. En el tiempo añadido, Carlos Espí había conseguido marcar, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego previo. Poco después, Natan derribó a Vinicius dentro del área y Mbappé asumió la responsabilidad desde el punto penal.

KYLIAN MBAPPÉ MISSES PENALTY KICK ? pic.twitter.com/RVEhJna6pk — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2026

El francés, sin embargo, ejecutó un disparo débil hacia la derecha de Valles y el arquero del Betis adivinó la dirección para quedarse con el balón y asegurar una victoria que terminó con el comienzo perfecto del Real Madrid de Mourinho.

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