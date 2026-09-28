Precio de la gasolina en Los Ángeles, cerca de récord histórico

En medio del constante incremento del combustible, en el condado de Los Ángeles, el precio de la gasolina está a pocos centavos de alcanzar un precio récord histórico.

Hasta la tarde de este lunes 28 de septiembre, la gasolina regular en el área de Los Ángeles y Long Beach tenía un precio de $6.41 dólares por galón, que se situaba apenas a 8 centavos del máximo histórico de $6.49 dólares, alcanzado en 2022.

Datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) muestran que la tendencia ascendente no es exclusiva del condado de Los Ángeles.

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En el condado de Orange, el galón del combustible tiene un precio promedio de $6.39 dólares, en el condado de Riverside el precio promedio es de $6.39 dólares, en el condado de San Bernardino está en $6.30 dólares, mientras que en el condado de Ventura es de $6.31 dólares por galón.

La AAA dijo que California se ve afectada por una combinación de factores adversos, como la guerra de Estados Unidos con Irán, además de los impuestos y regulaciones estacionales que afectan los precios del combustible en el estado.

“Sabemos que datos anteriores de la AAA muestran que muchas personas cambiarían sus hábitos de conducción, o incluso su estilo de vida, si el precio de la gasolina alcanzara los $4 dólares por galón”, declaró la portavoz de la AAA, Kandance Redd.

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“Ahora bien, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que el promedio nacional superó los $4 dólares“, añadió.

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina es de $4.48 dólares por galón, a poco más de 50 centavos del máximo histórico de $5.02 dólares, que también se registró en 2022.

Además de la gasolina, otro combustible que también registra un constante incremento es el diésel, que ya alcanzó niveles nunca vistos.

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Los especialistas advirtieron que si los precios del diésel se elevan (actualmente en $6.45 dólares a nivel nacional y $8.40 dólares en California), pronto los consumidores se verán obligados a pagar precios más altos por alimentos y por otros productos en la medida en que aumenten los costos del transporte.

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