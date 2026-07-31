Gasolina en Los Ángeles rompe otro récord: dónde encontrar los precios más bajos

Llenar el tanque en Los Ángeles se ha convertido nuevamente en un golpe para el bolsillo. Mientras California mantiene los precios de gasolina más altos de Estados Unidos, algunos conductores han encontrado alternativas que permiten reducir el gasto sin salir del condado.

De acuerdo con un reporte del diario Los Angeles Times, la diferencia entre una estación y otra puede superar el 25%, lo que convierte la comparación de precios en una herramienta clave para quienes utilizan su vehículo todos los días.

Actualmente, el promedio estatal ronda los $5.65 por galón, muy por encima del promedio nacional de $4.10, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). Incluso existen estaciones en zonas de West Hollywood donde el combustible supera los $7 por galón.

Las estaciones que ofrecen mejores precios

Pese al panorama, todavía hay opciones que ayudan a contener el gasto. Una de las más económicas identificadas por el medio antes citado se encuentra en Temple City, donde la cadena Berri Brothers llegó a vender gasolina en $4.89 por galón, uno de los precios más bajos del condado.

El establecimiento ha ganado popularidad entre los automovilistas que comparan costos antes de cargar combustible.

“Es más barato que Ralphs“, comentó el conductor Raymond Cesar, quien aseguró que decidió cambiar su ruta habitual para aprovechar el ahorro mientras llenaba el tanque de su automóvil.

El medio también señaló que según Tarek Wazne, integrante de la familia propietaria de Berri Brothers, mantener precios competitivos forma parte de su estrategia comercial: “Estamos trabajando con márgenes de beneficio muy ajustados. Apenas podemos pagar nuestras facturas para mantener nuestro negocio”.

Cómo ahorrar al cargar combustible

Especialistas señalan que el precio cambia por diversos factores como el costo del alquiler, la ubicación de la estación, los salarios y el momento en que cada negocio compra el combustible a sus proveedores.

Patrick De Haan, analista de GasBuddy, explicó que las diferencias pueden ser considerables incluso entre gasolineras ubicadas a pocas calles de distancia.

“En California existen muchas diferencias en los precios debido a los gastos generales de cada estación“, señaló.

Para encontrar mejores tarifas, expertos recomiendan consultar plataformas como GasBuddy, Google Maps o la página de precios de AAA, que permiten comparar costos en tiempo real antes de salir de casa.

El aumento reciente también está relacionado con el encarecimiento internacional del petróleo, impulsado por las tensiones en Irán y las afectaciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, situación que continúa presionando los precios del combustible en todo el estado.

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