¿Bajará el precio de la gasolina de los $3 por galón este año? Esto dicen los expertos

El precio de la gasolina sigue siendo una de las mayores preocupaciones para millones de conductores en Estados Unidos, especialmente para quienes dependen del auto para trabajar o sostener a sus familias. Con el costo rondando los $4 dólares por galón en semanas recientes, la realidad es que muchos consumidores se preguntan si el precio de la gasolina bajaría nuevamente de los $3 dólares por galón, tal y como se vendía a principios de este año. Ante estos cuestionamientos, algunos especialistas han planteado sus estimaciones para este 2026.

En los últimos días, el promedio nacional de la gasolina ha mostrado un ligero respiro, ubicándose alrededor de los $4.02 dólares por galón, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Sin embargo, esta baja es modesta si se compara con el aumento registrado tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, que elevó los precios hasta un máximo reciente de $4.17 dólares.

Uno de los factores clave detrás de este encarecimiento es la guerra en Irán, que ha afectado el flujo global de petróleo, especialmente en el estratégico Estrecho de Ormuz. Antes del conflicto, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era de apenas $2.98 dólares por galón, lo que muestra el impacto directo de la geopolítica en el bolsillo de los consumidores.

El análisis económico de algunos especialistas coincide en que una caída por debajo de los $3 dólares no ocurrirá pronto.

“Bajo los escenarios más optimistas, esperaría que los precios de la gasolina se estabilicen más cerca de los $3.50 dólares hacia finales de año“, afirmó Mark Zandi, economista en jefe de Moody’s Analytics, a CBS News. “No espero que bajen de los $3 dólares este año a menos que ocurra un shock económico importante, como una recesión”.

Y esto tiene una explicación muy común dentro del gremio, que incluso tiene un nombre, se le conoce como el principio de “cohetes y plumas”: los precios suben rápido cuando el petróleo se encarece, pero bajan lentamente cuando el costo del crudo disminuye. A esto se suma el daño a la infraestructura petrolera en Medio Oriente, lo que podría tardar meses o incluso años en normalizarse.

No obstante, no todos los especialistas descartan completamente una caída más pronunciada. Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, considera que, si se establecen ciertos factores internacionales, podríamos tener la esperanza de que la gasolina caiga de los $3 dólares por galón.

“Si el estrecho se reabriera mañana, quizá hacia finales de octubre, noviembre o diciembre, el promedio nacional podría intentar caer por debajo de los $3 dólares por galón”, explicó De Haan. “Pero eso definitivamente no es una garantía”.

Por su parte, el presidente Donald Trump sostiene su discurso positivo, asegurando que los precios bajarían “tan pronto como esto termine”, refiriéndose al conflicto con Irán. Sin embargo, su administración piensa distinto.

“Eso podría ocurrir más adelante este año”, estimó Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos. “Puede que no pase hasta el próximo año”.

Pero los precios del petróleo y los combustibles no solo dependen de la geopolítica actual; factores como la temporada de huracanes (que se extiende de junio a noviembre) y el aumento de la demanda durante el verano podrían volver a presionar los precios al alza. Además, cualquier escalada en las tensiones internacionales podría revertir las recientes caídas.

Estudios de Goldman Sachs muestran que los hogares de menores ingresos destinan una proporción mucho mayor de su dinero a la gasolina, hasta cuatro veces más que los de mayores ingresos. Esto significa que cada aumento golpea con más fuerza a las familias trabajadoras, incluyendo a muchos hogares latinos que dependen del auto para sus actividades diarias.

A esto se suma otro dato relevante: economistas del Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford estiman que los hogares en Estados Unidos podrían gastar $740 dólares adicionales en gasolina este año, lo que reduce significativamente el beneficio de devoluciones de impuestos más altas.

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