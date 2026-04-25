Los 10 secretos de los bancos en EE.UU. revelados por una cajera

Para la gran mayoría de los trabajadores, es común tener por lo menos una cuenta bancaria para dejar en resguardo nuestro dinero. Confiamos ciegamente en estas compañías, creyendo que se preocupan por nosotros. Hay secretos de los bancos que no conocemos y que fueron revelados por una cajera con más de una década de experiencia.

Rachel P. fue consultada por MoneyLion, donde detalló una serie de cosas que los bancos no quieren que sus clientes sepan. Su experiencia en el trato con clientes, más la operación bancaria, ayuda a sustentar sus recomendaciones para que puedas elegir la mejor opción para tu dinero.

1. Lee la letra pequeña

Tal y como lo señaló la cajera, leer la letra pequeña en todo contrato es esencial para el mejor cuidado de tus finanzas, y en el de un banco es primordial. Cuando se trata de abrir una cuenta o de solicitar un préstamo, debes poner especial atención en los términos y condiciones de ese documento.

“Si lo firman, lo aceptan”, sentencia Rachel. “Si algo no les queda claro, pregunten hasta que lo entiendan. Es su dinero, deben saber qué está pasando con él”.

2. No hay cuentas corrientes gratuitas

Los bancos no son una organización de beneficencia, son un negocio y por eso, cuando ofrecen una cuenta corriente gratuita, realmente están brindándote un producto que, probablemente, se cobre una comisión oculta de mil maneras más.

“Tengan cuidado con las cuentas corrientes ‘gratuitas'”, señaló Rachael al medio electrónico. “A menudo tienen comisiones ocultas o saldos mínimos elevados. Lean la letra pequeña para saber a qué se atienen”.

3. Hoy tienes una tasa de rendimiento, mañana otra

Básicamente, lo que Rachel P. asegura es que las tasas de interés en tus cuentas de ahorro “pueden cambiar literalmente de un día para otro”. En otras palabras, no esperes que tu dinero crezca igual todo el tiempo.

Aclaró que el tipo de interés de tu cuenta de ahorros depende de los tipos de interés de los fondos federales Para mayor certeza, deberías bloquear la tasa de crecimiento de un certificado de depósito (CD) o incluso aconseja buscar cuentas de ahorro de alto rendimiento en opciones bancarias en línea.

4. Las retenciones en tu cuenta bancaria inmovilizan tu dinero

Establecimientos como gasolineras, hoteles o empresas de alquiler de autos, solo por mencionar algunas, suelen retener un importe mayor al que es tu cobro para protegerse de que gastes de más en el servicio. Lamentablemente, cuando hablamos de una tarjeta de débito, esto significa que no podrás utilizar la cantidad retenida. Eso es especialmente crítico si no manejas una tarjeta de crédito y tienes una emergencia.

“Así que ten cuidado y revisa tu cuenta con regularidad para evitar cargos inesperados”, recomienda la cajera.

5. Los sobregiros son el gran negocio de los bancos

Los bancos ofrecen una supuesta protección contra sobregiros con la que te pueden cobrar una comisión de $35 dólares cuando realizas una transacción sin saldo suficiente. Es eso o pagar el interés determinado por la cantidad extra que hayas gastado, donde por un centavo que te pases podrían cobrar casi 3,000 veces más que eso. Como ves, el banco gana o gana con tu descuido. Lo mejor para ti y tus finanzas es estar atento a tu cuenta con regularidad.

“Siempre les digo a las personas que pueden desactivarla (la protección contra sobregiros) por completo o, si no, configurar alertas para que sepan cuándo su saldo es bajo”, aconseja Rachel.

6. Adelantar pagos a tus préstamos no es buena idea

“Uno pensaría que pagar un préstamo por adelantado sería algo bueno, pero a veces tiene un costo”, comentó Rachael.

Más allá de que el negocio del banco son los intereses que te cobran por los préstamos que te hacen, puede que parezca que ahorras dinero, pero pierdes en el historial de pagos de tu puntaje de crédito. He ahí el costo de adelantar tus pagos. Tú decides.

7. Para préstamos, mejor las cooperativas de crédito

A pesar de trabajar para un banco, Rachel no se limitó y fue contundente en este punto: “Mucha gente no sabe que las cooperativas de crédito suelen tener mejores tasas de interés en préstamos e hipotecas”.

No hay más que decir.

“No le digas a mi jefe que te lo conté”, solicitó la cajera al medio que la entrevistó.

8. El banco no protege tu información

En estos tiempos, el robo de identidad está a la orden del día y, si creías que los bancos la protegían, no siempre es así.

“Al abrir una cuenta, entre toda la documentación suele haber una cláusula que permite al banco compartir tu información personal con terceros con fines de marketing”, aseguró Rachael. “Normalmente puedes optar por no participar, pero tienes que estar atento para encontrarla”.

9. Dificultan que cierres tu cuenta

Cerrar una cuenta bancaria no es tan fácil como abrirla y hay muchos detalles que debes cuidar antes de hacerlo. A esto, hay que sumarle que el banco hace que el proceso sea más tedioso, como para que te arrepientas y te quedes con ellos.

“Algunos bancos exigen que vayas en persona, rellenes formularios o incluso pagues una comisión por cierre”, afirma la cajera. “Y si tienes configurados pagos o depósitos automáticos, primero debes cambiarlos o te podrían cobrar comisiones”.

10. ¿Tienes mucho cambio? Te cuentan tus monedas con gusto

No todo son secretos desagradables; en palabras de Rachel, “a los bancos les encanta que lleves monedas porque así no tienen que pedir tanto cambio”.

La cajera añadió que algunos bancos incluso te cuentan las monedas gratis si tienes una cuenta. Así que puedes llevar tu jarra o cochinito con todos esos centavos que ya no sabes qué hacer con ellos.

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