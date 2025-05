¿Es legal que me cobren un recargo en la gasolinera al pagar con tarjeta de crédito?

Si alguna vez te has sorprendido al ver un cargo extra en tu recibo de gasolina por pagar con tarjeta de crédito, no estás solo. Muchos consumidores en Estados Unidos han notado diferencias entre el precio anunciado en los letreros grandes y el que realmente se cobra en la bomba. La gran pregunta es: ¿es legal este recargo?

La respuesta corta es sí, con ciertas restricciones.

A nivel federal, se permite que los comercios apliquen un recargo de hasta el 4% cuando el cliente paga con tarjeta de crédito. Esta medida busca compensar las comisiones que las compañías de tarjetas imponen a los comerciantes por cada transacción.

Eso sí, hay un límite. No está permitido aplicar recargos a pagos con tarjeta de débito, aunque estos se procesen como “crédito”.

Además, cuatro estados prohíben por completo este tipo de cargos adicionales: California, Connecticut, Maine y Massachusetts.

En el resto del país, incluidas muchas áreas con gran población latina como Texas o Florida, el recargo es legal, pero debe estar claramente informado antes de realizar el pago.

De acuerdo con un reporte de WPTV en Florida, el propietario de una pequeña empresa de transporte se dio cuenta de que el precio en la bomba era diferente al que había visto desde la calle.

“Noté esta cajita en la parte inferior”, comentó Pat Igo de Palm Beach al medio WPTV. “Y no coincidía con el precio que estaba en la calle”.

Al preguntar al encargado si se trataba de un error, la respuesta lo dejó perplejo: “No”, dijo el gerente. Y añadió: “Puedo poner el número que quiera”.

Igo decidió no cargar combustible allí y se marchó. Otros clientes no corrieron con la misma suerte y descubrieron el recargo solo después de haber pagado.

Algunos incluso presentaron quejas ante la oficina del fiscal general del estado. Pero como la práctica era legal, no se pudo hacer nada.

Este tipo de situaciones demuestran la importancia de revisar los precios detalladamente antes de iniciar una transacción. Muchas estaciones de servicio muestran un precio más bajo para pagos en efectivo y aplican el recargo solo si se paga con tarjeta. Sin embargo, la información suele estar en letra pequeña o en lugares poco visibles.

Es fundamental estar atentos, especialmente si llenas el tanque con frecuencia o si manejas vehículos comerciales. Un recargo de apenas unos centavos por galón puede representar una diferencia significativa a fin de mes.

Antes de insertar tu tarjeta, verifica si el precio que se muestra corresponde al método de pago que planeas usar. Y si ves algo que no te cuadra, no dudes en preguntar. Solo toma en cuenta que es posible que si planeas realizar una queja, no procesa si vives en algún estado en el que esté permitido este cargo extra.

